Агрономи пояснили, як підв'язувати помідори чері для щедрого врожаю

Підв'язування помідорів чері для збільшення врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Багато українських городників полюбили помідори чері, адже вони невибагливі, солодкі та радують рясним плодоношенням. Проте навіть найкращий сорт не зможе повністю розкрити свій потенціал без правильного догляду. Один з головних секретів майбутнього щедрого врожаю овочу — підв'язування кущів.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, як правильно підв'язувати помідори чері, щоб рослини були міцними, а гілки ломилися від стиглих плодів.

Навіщо підв'язувати помідори чері

Ця процедура має ряд переваг:

листя ефективніше здійснює фотосинтез, адже стебла ростуть вертикально та отримують більше сонячного світла;

плоди виростають солодшими, ароматнішими й рівномірніше достигають;

ризик грибкових захворювань знижується;

слимакам та іншим шкідникам важче дістатися до плодів.

Крім того, правильно підв'язані кущі займають менше місця на грядці. Завдяки цьому можна висадити рослини трохи компактніше, не погіршуючи умови їхнього розвитку, і зрештою отримати більший урожай.

Коли підв'язувати помідори чері

Найкращий момент для встановлення опор — відразу після висаджування розсади. Можна спочатку закріпити кілки, а вже потім висадити молоді рослини поруч. Якщо відкласти роботу до того часу, коли кущі вже розростуться, існує ризик пошкодити листя, квітки або навіть зав'язь. Через це рослина витрачатиме сили на відновлення замість формування плодів.

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Які опори найкраще використовувати

Для підв'язування помідорів чері підійдуть міцні бамбукові або металеві кілки. Вони довговічні, не прогинаються під вагою рослин і здатні витримати рясне плодоношення. Бажано обирати опори завдовжки близько двох метрів. У високорослих сортів кущі активно ростуть протягом літа, тому запас висоти буде дуже доречним.

Для ще кращої підтримки можна поєднати кілок із великою садовою кліткою або спеціальною опорою для томатів. Такий спосіб особливо корисний, якщо кущі формують багато довгих пагонів із важкими китицями. Для фіксації рослин використовуйте м'який садовий шпагат або спеціальні стрічки. Вони не травмують стебла та дозволяють кущам вільно розвиватися.

Як правильно підв'язувати кущі

Опору слід встановити на відстані приблизно 8-12 см від стебла, щоб не пошкодити кореневу систему. Кілок заглиблюють у ґрунт на 20-30 см, аби він залишався стійким навіть під час сильного вітру. У міру росту рослини головне стебло підв'язують до опори приблизно раз на тиждень або кожні 7-10 днів. Важливо не затягувати шпагат надто туго — між стеблом і кріпленням має залишатися трохи вільного місця, щоб рослина не травмувалася під час потовщення.

Регулярне підв'язування вважається тією самою хитрістю, яку часто ігнорують початківці. Якщо вчасно підтримувати головне стебло, важкі грона помідорів не перевантажуватимуть пагони, а ризик їхнього обламування буде мінімальним.

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