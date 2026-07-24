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Главная Дом и огород На листьях помидоров появляются черные пятна: как спасти урожай

На листьях помидоров появляются черные пятна: как спасти урожай

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 02:45
Фермеры объяснили, почему на листьях томатов появились черные пятна и как спасти урожай
Защита томатов от болезней. Коллаж: Новини.LIVE

Черные пятна на листьях томатов — проблема, с которой часто сталкиваются огородники. Но важно выяснить, в чем причина. В большинстве случаев существуют простые способы спасти урожай помидоров и забыть о проблемах.

Новини.LIVE со ссылкой на The Spruce рассказывает, почему на листьях томатов появляются черные пятна и как спасти растения.

Почему на листьях помидоров появляются черные пятна

Появление черных или темно-коричневых пятен на листьях помидоров чаще всего свидетельствует о развитии грибковой или бактериальной инфекции. Такие болезни особенно активно распространяются во время:

  • влажной погоды;
  • резких перепадов температуры;
  • чрезмерного полива;
  • густых посадок.
Чаще всего помидоры поражают следующие заболевания:
  • раннее пятнистое увядание или альтернариоз

На листьях образуются темные округлые пятна с характерными концентрическими кругами, после чего листья постепенно желтеют, засыхают и опадают. Со временем болезнь переходит на плоды. Если вовремя не принять меры, можно потерять часть урожая.

  • бактериальная пятнистость

Сначала на листьях появляются мелкие темные пятнышки, которые постепенно увеличиваются. Впоследствии инфекция распространяется и на плоды.

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  • Бактериальная крапчатость

В этом случае черные точечки остаются очень мелкими, однако быстро покрывают значительную часть листьев.

  • Верхушечная гниль

Черные пятна заметны преимущественно на плодах с нижней стороны. Это физиологическое нарушение, возникающее из-за недостатка кальция и неравномерного полива. В отличие от грибковых инфекций, оно не передается другим растениям.

  • антракноз

Грибковое заболевание, которое чаще поражает созревшие помидоры. На плодах образуются темные углубленные пятна, а без лечения грибок способен распространиться на соседние кусты.

Как спасти помидоры, если черные пятна уже появились

Полностью восстановить поврежденную листву уже не удастся. Однако своевременные меры помогут остановить распространение болезни и сохранить большую часть урожая.

Фермеры рекомендуют:

  • удалять всю пораженную листву и плоды острым стерильным инструментом;
  • все растительные остатки следует утилизировать;
  • провести легкое прореживание, если посадки слишком густые, и удалить лишние нижние листья, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;
  • пересмотреть режим полива;
  • поливать только у корня, избегая попадания воды на листья.

В случае грибковых заболеваний могут понадобиться разрешенные фунгициды. Если растение полностью поражено, его придется удалить, чтобы защитить здоровые кусты.

Как предотвратить появление черных пятен на помидорах

Самый эффективный способ борьбы с заболеваниями томатов — правильная профилактика. Опытные огородники советуют:

  • выбирать сорта, обладающие повышенной устойчивостью к распространенным болезням;
  • высаживать рассаду только в хорошо прогретую почву;
  • не загущать посадки;
  • регулярно подвязывать кусты;
  • обеспечивать растения сбалансированной подкормкой без избытка азота;
  • поддерживать равномерную влажность почвы;
  • использовать мульчу;
  • регулярно удалять сорняки, которые ухудшают вентиляцию и могут быть источником инфекций;
  • соблюдать севооборот и не выращивать томаты на одном месте несколько лет подряд.

Делимся другими советами опытных фермеров

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой
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