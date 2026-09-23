Чому квашена капуста стала слизькою і чи можна врятувати заготовку: поради фахівців

Домашня квашена капуста у банці. Скриншот з відео на Youtube

Домашня квашена капуста — одна з найулюбленіших заготовок українців на зиму. Та часом замість смачного хрусткого овочу виходить м'який та слизький продукт.

Через які помилки квашена капуста вкривається слизом та чи можна врятувати таку заготовку, розповіли фахівці Food & Wine, передає Новини.LIVE.

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Чому квашена капуста стає слизькою

Проблема із заготовкою найчастіше виникає через три причини:

1. Надто висока температура

Під час квашення капусту краще тримати при температурі від +21 до +24°C. Якщо в приміщенні стабільно тепліше за +24°C, ферментація проходить занадто швидко, капуста може стати м'якою, а іноді й слизькою.

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2. Недостатня кількість солі

Сіль під час ферментації створює умови, в яких потрібні молочнокислі бактерії отримують перевагу перед небажаними мікроорганізмами. Тому довільно зменшувати її кількість у рецепті не варто.

Також не варто обирати сіль із добавками, спеціями або йодовану, адже вона може впливати на перебіг процесу ферментації та колір продукту.

3. Мало розсолу

Овочі під час квашення мають залишатися зануреними в рідину. Адже якщо капуста погано втрамбована і виступає над розсолом, то контакт з повітрям сприяє розвитку дріжджів і плісняви.

Чи можна їсти слизьку квашену капусту

Коли капуста лише стала трохи м'якшою, але має нормальний кислий запах, це ще не обов'язково означає псування. А от тягучий слиз є приводом заготовку викинути. Не варто її куштувати, щоб "перевірити смак". Те саме стосується капусти із запахом гнилі, великою кількістю плісняви або іншими явними ознаками псування.

Важливо: промивання холодною водою, кип'ятіння розсолу, додавання оцту чи подальше тушкування не перетворюють зіпсовану капусту знову на безпечний продукт.

Ділимося іншими корисними порадами

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