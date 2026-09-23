Почему квашеная капуста стала слизкой и можно ли спасти заготовку: советы специалистов

Домашняя квашеная капуста в банке. Скриншот из видео на YouTube

Домашняя квашеная капуста — одна из самых любимых зимних заготовок украинцев. Но порой вместо вкусного хрустящего овоща получается мягкий и слизистый продукт.

Из-за каких ошибок квашеная капуста покрывается слизью и можно ли спасти такую заготовку, рассказали специалисты Food & Wine, передает Новини.LIVE.

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Почему квашеная капуста становится слизкой

Проблема с заготовкой чаще всего возникает по трем причинам:

1. Слишком высокая температура

Во время квашения капусту лучше держать при температуре от +21 до +24°C. Если в помещении стабильно теплее +24°C, ферментация протекает слишком быстро, капуста может стать мягкой, а иногда и слизистой.

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2. Недостаточное количество соли

Соль во время ферментации создает условия, в которых необходимые молочнокислые бактерии получают преимущество перед нежелательными микроорганизмами. Поэтому произвольно уменьшать ее количество в рецепте не стоит.

Также не стоит выбирать соль с добавками, специями или йодированную, ведь она может влиять на ход процесса ферментации и цвет продукта.

3. Мало рассола

Овощи во время квашения должны оставаться погруженными в жидкость. Ведь если капуста плохо утрамбована и выступает над рассолом, то контакт с воздухом способствует развитию дрожжей и плесени.

Можно ли есть скользкую квашеную капусту

Когда капуста только стала немного мягче, но имеет нормальный кислый запах, это еще не обязательно означает порчу. А вот тягучая слизь — повод выбросить заготовку. Не стоит пробовать ее, чтобы "проверить вкус". То же самое касается капусты с запахом гнили, большим количеством плесени или другими явными признаками порчи.

Важно: промывание холодной водой, кипячение рассола, добавление уксуса или дальнейшее тушение не превращают испорченную капусту обратно в безопасный продукт.

Делимся другими полезными советами

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