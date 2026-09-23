Почему квашеная капуста стала слизкой и можно ли спасти заготовку: советы специалистов

Квашеная капуста стала "сопливой": в чем причина и можно ли спасти
Домашняя квашеная капуста — одна из самых любимых зимних заготовок украинцев. Но порой вместо вкусного хрустящего овоща получается мягкий и слизистый продукт.
Из-за каких ошибок квашеная капуста покрывается слизью и можно ли спасти такую заготовку, рассказали специалисты Food & Wine, передает Новини.LIVE.
Почему квашеная капуста становится слизкой
Проблема с заготовкой чаще всего возникает по трем причинам:
1. Слишком высокая температура
Во время квашения капусту лучше держать при температуре от +21 до +24°C. Если в помещении стабильно теплее +24°C, ферментация протекает слишком быстро, капуста может стать мягкой, а иногда и слизистой.
2. Недостаточное количество соли
Соль во время ферментации создает условия, в которых необходимые молочнокислые бактерии получают преимущество перед нежелательными микроорганизмами. Поэтому произвольно уменьшать ее количество в рецепте не стоит.
Также не стоит выбирать соль с добавками, специями или йодированную, ведь она может влиять на ход процесса ферментации и цвет продукта.
3. Мало рассола
Овощи во время квашения должны оставаться погруженными в жидкость. Ведь если капуста плохо утрамбована и выступает над рассолом, то контакт с воздухом способствует развитию дрожжей и плесени.
Можно ли есть скользкую квашеную капусту
Когда капуста только стала немного мягче, но имеет нормальный кислый запах, это еще не обязательно означает порчу. А вот тягучая слизь — повод выбросить заготовку. Не стоит пробовать ее, чтобы "проверить вкус". То же самое касается капусты с запахом гнили, большим количеством плесени или другими явными признаками порчи.
Важно: промывание холодной водой, кипячение рассола, добавление уксуса или дальнейшее тушение не превращают испорченную капусту обратно в безопасный продукт.
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