Як захистити соняшник від клопів: фахівці дали поради українським городникам

Захист соняшника від шкідників. Колаж: Новини.LIVE

Серпень приніс українським аграріям не лише гарячу пору жнив, а й нову проблему, яка може суттєво вплинути на майбутній урожай соняшнику. У низці регіонів країни поля почали масово атакувати клопи. Але є ефективні методи боротьби зі шкідником.

Новини.LIVE з посиланням на сайт "Земляк" розповідає, як захистити соняшник від клопів.

Чому клопи масово перейшли на соняшник

Цього сезону аграрії Дніпропетровської та Харківської областей зіткнулися з незвично великою кількістю клопів на посівах соняшнику. За словами менеджера з агротехнологій Східного регіону LNZ Group Сергія Корнюшенка, причиною став пізній розвиток шкідників. Комахи активізувалися приблизно на два-три тижні пізніше, ніж зазвичай.

У цей час озима пшениця вже повністю дозріла, а її зерно стало надто твердим для живлення клопів. Через це вони почали масово мігрувати на соняшник, який став для них новим джерелом їжі та місцем для відкладання яєць.

Чим небезпечні клопи для соняшнику

Фахівці зазначають, що на соняшнику можуть перебувати близько двадцяти видів клопів. При цьому небезпека виникає вже за наявності лише двох-трьох комах на один квадратний метр. Пошкодження рослин може мати серйозні наслідки:

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клопи висмоктують сік із листя, стебел і кошиків, через що тканини відмирають;

у місцях проколів накопичується волога, що створює сприятливі умови для розвитку гнилей та інших хвороб;

якщо пошкодження відбувається на ранніх етапах, насіння може не сформуватися повністю або засохнути;

за пізнішого ураження зменшується маса насіння, погіршується його олійність, а кислотність майбутньої олії може зрости у багато разів.

Як захистити соняшник від клопів

Головне правило — не чекати появи масштабних пошкоджень. Регулярний моніторинг полів дає змогу виявити проблему на ранній стадії та вчасно відреагувати.

У LNZ Group рекомендують використовувати зареєстровані інсектициди. Для захисту посівів можуть застосовуватися:

Престо — 0,3-0,4 л/га;

Твікс — 1,0-1,5 л/га;

Октант Турбо — 0,25 л/га.

Якщо соняшник перебуває у фазі цвітіння, ефективним рішенням може бути препарат Синерид із нормою внесення 0,4 л/га. Також спеціалісти зазначають, що інсектицидні обробки можна поєднувати з фунгіцидними, якщо вони не містять фосфорорганічних сполук.

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