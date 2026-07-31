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Головна Дім та город Груша вкрилася іржею: у чому причина та чим обробити дерево

Груша вкрилася іржею: у чому причина та чим обробити дерево

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 06:52
Іржа на груші: чому з'являється і чим обробити плодове дерево, щоб врятувати врожай
Жінка доглядає за грушею у саду. Колаж: Новини.LIVE

Побачили на листі груші яскраві помаранчеві плями? Це "мітка" небезпечної грибкової хвороби — іржі. Після зараження плодове дерево втрачає листя, слабне. Якщо не відреагувати вчасно, плодів не буде. Є прості методи боротьби із захворюванням, які врятують дерево і врожай.

Новини.LIVE з посиланням на Gardening Know How розповідає, чому з'являється іржа на груші, чим обробити дерево та які прості заходи допоможуть захистити сад у майбутньому.

Чому на груші з'являється іржа

Ця грибкова хвороба отримала свою назву через характерні яскраво-помаранчеві або рудуваті плями на листках. Спочатку вони можуть здаватися нешкідливими, але згодом ураження поширюється й дерево слабне. Іржа змушує рослину передчасно скидати листя. Через це груша втрачає сили, гірше формує плоди, слабше переносить холодну пору року і стає більш вразливою до інших захворювань.

Особливість цього грибка полягає в тому, що він має двох "господарів". Частину життєвого циклу він проводить на ялівці, а потім заражає грушу. Тому декоративний або дикорослий ялівець, який росте неподалік саду, часто стає головним джерелом інфекції.

Як врятувати грушу від іржі

Щойно ви помітили перші плями на листі, діяти потрібно одразу:

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  1. Видаліть уражене листя та молоді пагони.
  2. Рослинні рештки потрібно утилізувати.
  3. Після санітарного очищення дерево необхідно обробити фунгіцидом.
  4. Після лікування грушу варто підживити калійну-фосфорним добривом, щоб допомогти відновитися.

Чим обробити грушу від іржі у серпні

У серпні зазвичай використовують системні або комбіновані фунгіциди. Діючі речовини, які добре працюють проти іржі:

  • Дифеноконазол — один із найефективніших триазолів проти іржі.
  • Пенконазол — особливо ефективний на початкових стадіях захворювання.
  • Азоксистробін — найкраще працює як профілактичний або на ранніх стадіях зараження.

Як допомогти груші швидше відновитися

Після перенесеної хвороби дереву потрібен додатковий догляд. Достатньо:

  1. Регулярно поливати дерево, особливо у посушливий період.
  2. Підживити калійно-фосфорними добривами. Вони сприяють зміцненню тканин рослини, підвищують її стійкість до захворювань і допомагають краще підготуватися до зимівлі.

Як не допустити повторного зараження

Запобігти розвитку іржі значно простіше, ніж боротися з нею. Найкращий результат дають профілактичні та ранні обробки навесні — у період розпускання бруньок і після завершення цвітіння. 

А восени обов'язково приберіть усе опале листя з-під дерева, адже саме там грибок часто зберігається до наступного сезону. Не менш важливо регулярно оглядати ялівці, якщо вони ростуть на вашій або сусідній ділянці. Потовщення, здуття чи незвичні нарости на гілках можуть свідчити про зараження.

Ділимося іншими корисними порадами з садівництва

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плодові дерева грибкові хвороби врожай груш
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий
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