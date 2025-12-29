Відео
Календар посіву розсади 2026 — не проґавте ключові дати

Календар посіву розсади 2026 — не проґавте ключові дати

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 18:39
Календар посіву розсади 2026 - коли сіяти помідори, перець, баклажани, капусту й кавуни
Розсада у контейнерах. Фото: Depositphotos

Правильний календар посіву розсади 2026 року допоможе виростити міцні помідори, перець, баклажани, капусту та кавуни без втрати врожаю. Важливо врахувати терміни дозрівання й клімат регіону.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти основні культури на розсаду, щоб отримати максимум результату.

Читайте також:

Коли сіяти помідори на розсаду 2026

  • Ультраранні томати – 20.03-05.04, для теплиць і раннього врожаю.
  • Ранні – 10-25.03, підходять для теплих регіонів.
  • Середньостиглі – 01-15.03, оптимальний варіант для більшості областей.
  • Пізні – 20.02-05.03, краще висаджувати у теплиці або в південних регіонах.

Орієнтир простий: від дати висадки у ґрунт відрахуйте 60-70 днів назад.

Перець і баклажани: люблять тепло

  • Перець пізній – 01-15.02, середній – 20.02-10.03, ранній – 01-15.03.
  • Баклажани ранні – 01-10.03, середні – 15-25.02, пізні – 10-20.02.

Розсаду висаджують лише після стабільного тепла: у відкритий ґрунт наприкінці травня – на початку червня, у теплицю можна раніше.

Кавуни та капуста: врахуйте регіон

  • Кавуни: південь сіє 10-20.04, центр – 20-30.04, північ – кінець квітня – початок травня. Розсада росте 20-30 днів, ґрунт має прогрітися до +15 °C.
  • Рання капуста – посів 20.02-10.03, середня – 15.03-05.04, пізня – 25.03-15.04. Висадка у ґрунт – з початку квітня до початку червня залежно від групи стиглості.

Плануючи посіви 2026 року, поєднуйте календарні дати з фактичною погодою у вашому регіоні – це ключ до здорової розсади та стабільного врожаю.

Ми пояснювали те, які добрива варто внести взимку та як правильно доглянути кущі лохини.

Також розповідали про те, як швидко визначити найсолодші та найсоковитіші апельсини.

Раніше повідомлялося про те, як підвищити морозостійкість плодових культур.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
