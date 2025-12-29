Календар посіву розсади 2026 - коли сіяти помідори, перець, баклажани, капусту й кавуни

Розсада у контейнерах. Фото: Depositphotos

Правильний календар посіву розсади 2026 року допоможе виростити міцні помідори, перець, баклажани, капусту та кавуни без втрати врожаю. Важливо врахувати терміни дозрівання й клімат регіону.

Новини.LIVE розповідає, коли сіяти основні культури на розсаду, щоб отримати максимум результату.

Коли сіяти помідори на розсаду 2026

Ультраранні томати – 20.03-05.04, для теплиць і раннього врожаю.

Ранні – 10-25.03, підходять для теплих регіонів.

Середньостиглі – 01-15.03, оптимальний варіант для більшості областей.

Пізні – 20.02-05.03, краще висаджувати у теплиці або в південних регіонах.

Орієнтир простий: від дати висадки у ґрунт відрахуйте 60-70 днів назад.

Перець і баклажани: люблять тепло

Перець пізній – 01-15.02, середній – 20.02-10.03, ранній – 01-15.03.

Баклажани ранні – 01-10.03, середні – 15-25.02, пізні – 10-20.02.

Розсаду висаджують лише після стабільного тепла: у відкритий ґрунт наприкінці травня – на початку червня, у теплицю можна раніше.

Кавуни та капуста: врахуйте регіон

Кавуни: південь сіє 10-20.04, центр – 20-30.04, північ – кінець квітня – початок травня. Розсада росте 20-30 днів, ґрунт має прогрітися до +15 °C.

Рання капуста – посів 20.02-10.03, середня – 15.03-05.04, пізня – 25.03-15.04. Висадка у ґрунт – з початку квітня до початку червня залежно від групи стиглості.

Плануючи посіви 2026 року, поєднуйте календарні дати з фактичною погодою у вашому регіоні – це ключ до здорової розсади та стабільного врожаю.

