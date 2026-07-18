Кабачки погано плодоносять: перевірте, які овочі ростуть поруч

Догляд за рослинами та кабачками на городі. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Багато українських городників вирощують кабачки, адже це невибаглива культура, з якої можна приготувати безліч літніх страв та заготовок на зиму. Але для справді щедрого плодоношення кабачкам потрібен правильний догляд і сусідство. Є рослини, які можуть зіпсувати врожай.

Новини.LIVE розповідає, які овочі не можна садити поруч із кабачками, щоб не сидіти з порожніми кущами.

Найгірші рослини-сусіди для кабачків

Якщо кабачки раптом почали гірше плодоносити без очевидної причини, варто насамперед оцінити, які культури ростуть поруч. Іноді достатньо змінити схему посадки наступного сезону, щоб рослини знову радували рясним урожаєм.

Рослини, які є найгіршими сусідами для кабачків:

Картопля

Картопля є найгіршим сусідом для кабачків. Ця культура має потужну кореневу систему, яка займає багато простору та швидко висмоктує поживні речовини із ґрунту. У результаті кабачкам може не вистачати вологи, мікроелементів і місця для нормального розвитку. Також картопля здатна поширювати деякі захворювання, які можуть уражати й літні гарбузові культури.

Батат

Батат, як і звичайна картопля, забирає собі усі поживні речовини. Його активний ріст і розгалужена коренева система створюють конкуренцію за ресурси. У невеликому городі це особливо помітно: кабачки можуть формувати менше зав'язей, а самі плоди виростають дрібнішими.

Фенхель

Фенхель виділяє природні речовини, які можуть пригнічувати ріст рослин, що знаходяться поруч. Тому досвідчені городники часто висаджують фенхель окремо від інших овочевих культур.

Гарбузи та дині

Кабачки, огірки, гарбузи, дині та інші гарбузові мають спільних шкідників і схильні до однакових грибкових та бактеріальних хвороб. Якщо одна рослина захворіє, проблема швидко може поширитися на всю грядку.Також є ризик небажаного перезапилення. Для тих, хто планує збирати власний посівний матеріал, це особливо важливо.

Як допомогти кабачкам щедро плодоносити

Не забувайте про кілька простих правил догляду:

Дотримуйтесь сівозміни, щоб уникнути виснаження ґрунту, зменшити ризик появи хвороб та шкідників. Не допускайте загущення посадок для гарного освітлення грядки та вентиляції. Висаджуйте по краях грядок ароматні трави та квіти. Вони допомагають приваблювати корисних комах і частково відлякують окремих шкідників. Не забувайте про регулярний полив. Вчасно та правильно підживлюйте кущі.

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