Агрономи відкрили секрет літнього догляду за кабачками для щедрого врожаю

Догляд за кабачками для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Справжній секрет щедрого врожаю кабачків залежить не тільки в сорту, а й у правилах догляду. Кілька простих агрономічних прийомів здатні значно стимулювати плодоношення.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за кабачками влітку 2026, щоб збирати свіжі овочі майже щодня.

Три секрети щедрого врожаю кабачків

Три підживлення за сезон

Хоч кабачки і вважаються невибагливою культурою, без достатньої кількості поживних речовин отримати справді щедрий урожай складно. Агрономи рекомендують проводити три основні підживлення протягом сезону.

Перший раз кабачки удобрюють приблизно через 10 днів після висаджування розсади у відкритий ґрунт. У цей період рослина активно нарощує зелену масу, тому їй необхідно отримувати достатню кількість азоту.

Друге підживлення проводять на початку цвітіння. У цей час кабачки витрачають багато сил на формування зав'язей, тому органічні добрива й азот допоможуть підтримати активний розвиток кущів.

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Третє підживлення необхідне вже після появи перших плодів. На цьому етапі особливо важливим стає калій, який впливає на смак, розмір і якість майбутнього врожаю. Для цього часто використовують настій деревного попелу.

Полив кабачків

Категорично не можна допускати надлишок вологи. Постійно мокрий ґрунт погіршує розвиток кореневої системи. А плоди у такому середовищі втрачають насичений смак і стають водянистими. Тому агрономи радять не підтримувати землю вологою безперервно.

За звичайної літньої погоди достатньо одного рясного поливу на тиждень. У спеку, коли температура вище +30°C, частоту поливів збільшують, не допускаючи його повного пересихання, але й не перезволожуючи грядки.

Десь за 10 днів до початку масового збору врожаю полив слід припинити. Так плоди зможуть накопичити більше сухих речовин і їхній смак стане насиченим.

Стимуляція нової зав'язі

Є ще одна хитрість, про яку знають досвідчені городники: щойно перші 2-3 плоди досягнуть приблизно 12 см у довжину, їх варто зірвати. Завдяки цьому рослина перестає витрачати сили на їхнє дозрівання та швидше формує нові зав'язі. А регулярний збір молодих плодів — один з найкращих способів продовжити плодоношення.

Що ще допоможе отримати великий урожай кабачків

Окрім підживлення, правильного поливу та своєчасного збору перших кабачків, варто регулярно оглядати кущі. Старе або пожовкле листя, яке затінює центр рослини, краще поступово видаляти. Це покращує циркуляцію повітря, зменшує ризик грибкових захворювань і відкриває квіткам доступ для комах-запилювачів.

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