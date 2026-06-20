Як висушити мокрий одяг за п'ять хвилин: кілька простих лайфхаків

Швидке сушіння мокрого одягу. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Часом трапляються ситуації, коли необхідно швидко висушити мокрий одяг. На допомогу прийдуть прості лайфхаки.

Новини.LIVE розповідає, які прості способи висушать одяг буквально за п'ять хвилин.

Чотири прості способи висушити одяг за п'ять хвилин

Фен

Цей спосіб ідеально підійде, якщо необхідно терміново висушити футболку, блузу чи інший виріб із легкої тканини.

Як сушити:

Переконайтеся, що річ волога, а не мокра. З неї не повинна стікати вода. Повісьте одяг на плічка та увімкніть фен. Якщо є насадка-концентратор, краще скористатися нею. Використовуйте прохолодне або злегка тепле повітря, адже надмірне нагрівання може пошкодити волокна тканини. Тримайте фен приблизно за 25-30 см від речі та постійно переміщуйте потік повітря з боку в бік.

Праска

Ще один перевірений спосіб швидко висушити одяг — скористатися праскою. Однак він підходить лише для злегка вологих речей.

Що потрібно робити:

Розкладіть одяг на рівній поверхні, ретельно розправте складки. Встановіть температуру, рекомендовану для конкретного типу тканини. Особливу увагу приділіть швам, комірцям, манжетам і ділянкам біля ґудзиків, адже саме там зазвичай накопичується найбільше вологи. Делікатні тканини краще прасувати через сухий рушник або помістити між двома чистими махровими рушниками. Вони вберуть залишки вологи та допоможуть уникнути пошкоджень. У багатьох випадках вже через 5-10 хвилин річ стає сухою. Після прасування одяг бажано повісити на плічка та дати трохи охолонути.

Духова шафа

Такий метод підходить не для всіх матеріалів, тому перед сушінням варто переконатися, що тканина стійка до впливу високих температур.

Для невеликих речей можна використати духовку, але робити це слід дуже обережно:

Попередньо нагрійте її приблизно до 100°C, після чого вимкніть. Розкладіть виріб на деку одним шаром і поставте його в теплу, вже вимкнену духовку. Перевіряйте стан тканини кожні кілька хвилин, щоб уникнути перегрівання.

Вентилятор і рушники

Цей спосіб зробить повністю сухим одяг не за п'ять хвилин, а приблизно за пів години, проте він не потребує постійного контролю і дозволяє спокійно займатися своїми справами.

Що потрібно робити:

Загорніть вологу річ у сухий махровий рушник і добре притисніть по всій довжині. Тканина швидко віддасть частину вологи. Для кращого результату повторіть процедуру з іншим сухим рушником. Потім розвісьте одяг на плічках біля відчиненого вікна, на балконі або в добре провітрюваній кімнаті. Якщо є вентилятор, він також допоможе прискорити процес. Повісьте річ на відстані 50-100 см від приладу та увімкніть режим обертання.

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