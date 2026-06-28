Як скошена трава рятує город: чотири способи використання

Використання скошеної трави на городі. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Скошена трава здається звичайними садовими відходами. Більшість одразу її викидає. Та насправді трава стане справжнім помічником для вашого городу та саду.

Новини.LIVE розповідає про чотири прості способи, які допоможуть перетворити звичайну траву на справжній скарб для ваших рослин.

Що робити зі скошеною травою: чотири способи використання

Підживлення

Звичайна трава є корисним підживленням для садових й городніх культур. Вона швидко розкладається та "віддає" землі багато азоту. Таким же чином можна підживлювати й газон, залишаючи тонкий шар короткої сухої трави. Але у жодному разі не вологої, оскільки вона може перекривати доступ повітря та сонячного світла до молодої травички на газоні. Також не варто залишати скошену зелень, якщо вона уражена хворобами або містить багато насіння бур'янів.

Мульча

Один із найефективніших способів застосування скошеної трави — мульчування грядок. Шар приблизно 3-5 см навколо овочів або декоративних рослин допомагає довше утримувати вологу після поливу, зменшує перегрівання землі та значно стримує появу бур'янів. Поступово трава перегниває й перетворюється на натуральне органічне добриво, яке покращує структуру ґрунту.

Ще скошена трава чудово підходить для мульчування пристовбурних кіл плодових дерев, ягідних кущів і живоплотів. Шар мульчі допомагає довше утримувати воду після дощу чи поливу, особливо під час літньої спеки.

Компост

Скошена трава є чудовим компонентом компостної купи, адже належить до так званої "зеленої" маси, багатої на азот. Щоб компост дозрівав правильно, чергуйте її із сухим листям, соломою, дрібними гілками або картоном.

Захист грядок від слимаків

Слимаки та равлики особливо активно пошкоджують капусту, салат, полуницю та інші соковиті культури. Висушена скошена трава стає ідеальним захистом. Просто розкладіть тонким шаром навколо рослин. Така поверхня створює для шкідників менш комфортні умови пересування, тому вони значно рідше добираються до врожаю.

Що не варто робити зі скошеною травою

Попри всю користь, є одна поширена помилка, якої краще уникати, — не спалюйте скошену траву. Це не лише шкодить довкіллю, а й заборонено законодавством України.

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