Як очистити дерев'яні лопатки від жиру за 10 хвилин: простий спосіб без хімії

Очищення дерев'яного начиння від жиру. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Дерев'яні ложки та лопатки популярні помічники на кухні. Але вони дуже швидко накопичують жир та запахи. З часом звичайного миття вже недостатньо. Але повернути чистоту можна без агресивної побутової хімії та дорогих засобів. Є простий спосіб, який очистить від жиру всього за 15 хвилин.

Новини.LIVE з посиланням на Onet розповідає, що допоможе зберігати чистоту дерев'яного кухонного начиння.

Чому дерев'яні лопатки так швидко вбирають жир

Деревина має природну пористу структуру, тому легко поглинає воду, олію та частинки їжі. А якщо після приготування страв просто швидко помити лопатку й покласти її в шухляду, усередині матеріалу можуть залишатися жир і волога. Тому варто періодично проводити більш ретельне очищення, щоб позбутися неприємного запаху, видалити накопичений жир.

Як швидко очистити дерев'яні ложки та лопатки

Усе, що вам потрібно для очищення, звичайна вода. Фахівчиня з домашнього порядку Александра Екснер радить кип'ятіння. Занурте дерев'яні ложки та лопатки у каструлю з холодною водою та доведіть до кип'ятіння. Кип'ятіть 10 хвилин. Гаряча вода допомагає розчинити жир, який проник у верхні шари деревини, а також видалити забруднення, що залишилися після приготування їжі. Якщо забруднення застарілі та стійкі, можна кип'ятити начиння до 30 хвилин.

Після цього дуже важливо добре висушити кухонне приладдя. Найкраще промокнути його паперовим рушником або чистою сухою тканиною, а потім залишити до повного висихання в добре провітрюваному місці. Ретельне сушіння допомагає запобігти появі цвілі.

Простий секрет, який допоможе зберегти деревину

Після очищення варто нанести на суху поверхню тонкий шар кокосової олії. Вона живить деревину, захищає її від пересихання, появи тріщин і допомагає зменшити вбирання сторонніх запахів. Таку профілактику достатньо повторювати раз на кілька тижнів.

Чи можна мити дерев'яні лопатки в посудомийній машині

Мити дерев'яне кухонне приладдя в посудомийній машині не рекомендують. Висока температура, тривалий контакт із водою та сильні мийні засоби можуть пошкодити структуру деревини. Через це вона швидше пересихає, деформується або вкривається тріщинами. Найкращий варіант — ручне миття теплою водою з м'яким мийним засобом.

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