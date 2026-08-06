Яблуні і груші потребують підживлення у серпні: що внести для щедрого врожаю

Підживлення плодових дерев влітку. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

Серпень для садівників — не лише час збору груш та яблук. Це також чудовий період для того, щоб закласти основу майбутнього врожаю. Для цього плодові дерева необхідно правильно підживити. Так рослини менше хворітимуть, легше переживуть зиму та порадують сильним цвітінням навесні.

Новини.LIVE розповідає, як та чим підживити груші й яблуні у серпні.

Яка користь серпневого підживлення яблунь і груш

Наприкінці літа плодові дерева не тільки плодоносять, а ще й активно накопичують поживні речовини та закладають квіткові бруньки, з яких наступної весни з'являться майбутні плоди. Тому й треба підтримати груші та яблуні корисною підживкою.

Достатня кількість поживних елементів допомагає:

зміцнити кореневу систему;

підвищити стійкість до захворювань;

краще підготуватися до морозів;

зменшити стрес після плодоношення.

Що зробити перед підживленням плодових дерев

Перед внесенням поживних речовин землю потрібно добре зволожити. Це знижує ризик пошкодження кореневої системи й допомагає рослині легше засвоїти поживні елементи.

Чим підживити яблуні та груші у серпні

Для догляду за плодовими деревами наприкінці літа можна використовувати як мінеральні, так і органічні добрива. Найкращий результат дає збалансоване внесення фосфору та калію, які допомагають визріванню пагонів і підготовці до зимового періоду.

Раз на три роки досвідчені садівники рекомендують вносити подвійний суперфосфат. Його додають із розрахунку приблизно 30 г на кв. м пристовбурного кола та обережно загортають у ґрунт на глибину близько 5-7 см.

Щороку корисно застосовувати органічні підживлення. Для цього добре підходять:

деревний попіл;

перепрілий перегній;

настій курячого посліду (розводять водою у співвідношенні 1:20).

Що слід обов'язково зробити після підживлення плодових дерев

Після підживлення дерева також потрібно рясно полити. Волога допомагає добривам швидше проникнути до коріння, де вони починають працювати максимально ефективно.

Після бажано замульчувати пристовбурне коло. Мульча допомагає довше утримувати вологу в ґрунті, захищає кореневу систему від перегрівання у спеку та стримує ріст бур'янів.

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