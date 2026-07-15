Груша скидає зав'язі: у чому причина та як не залишитися без врожаю

Догляд за грушею для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Христина Кучугурна Редактор

Груша у саду — справжній musthave. З соковитих та солодких плодів можна готувати безліч десертів, закривати на зиму компоти та варення. Та все ж для щедрого врожаю необхідно дотримуватися певних правил догляду, інакше плодове дерево може скинути зав'язь, і частину майбутніх плодів буде втрачено.

Новини.LIVE з посиланням на RHS розповідає, чому груша скидає зав'язі та як врятувати врожай.

Груша скидає зав'язі: які головні причини

Дефіцит поживних речовин

Через нестачу азоту, калію, фосфору та інших мікроелементів імунітет дерева падає, тому воно може позбавитися частини зав'язей. Фахівці радять вносити добрива навесні та на початку літа.

Нестача вологи

Під час спеки або тривалої посухи коренева система не може забезпечити всі плоди достатньою кількістю води. У такому разі дерево починає економити сили й скидає зайві зав'язі. Тому полив не можна пропускати особливо в період після цвітіння та під час активного росту плодів.

Шкідники та хвороби

Причиною втрати врожаю можуть бути:

грибкові захворювання;

попелиця;

плодожерка;

галиця та інші шкідники.

Вони послаблюють дерево, пошкоджують молоді плоди й нерідко провокують їхнє опадання. Регулярний огляд крони та профілактичні обробки допоможуть уникнути серйозних проблем.

Помилки під час обрізання

Під час формувальної обрізки слід видаляти сухі, пошкоджені та загущені гілки. Якщо ж обрізати забагато, плодове дерево витрачатиме сили на відновлення пагонів, а не на розвиток плодів.

Природне проріджування плодів

Якщо опадає невелика кількість зав'язей, хвилюватися не варто. Після цвітіння груша може самостійно скидати частину зав'язей. Це природний процес, завдяки якому дерево залишає лише ті плоди, які зможе повноцінно виростити.

Ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Як правильно поливати персик, щоб росли великі, солодкі та соковиті плоди.

Що слід зробити з абрикосом влітку, щоб плодове дерево щедро плодоносило.

Як обрізати яблуню в липні, щоб дерево було здоровим та дало щедрий врожай.