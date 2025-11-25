Що робити на городі в грудні - календар робіт і поради для садівників

Людина обрізає дерево. Фото: Freepik

Грудень — спокійний, але не бездіяльний місяць для садівників. Саме час подбати про захист рослин від морозів, підготувати ґрунт до весни та виконати кілька важливих зимових робіт. Від цього залежить, наскільки рясним буде урожай у новому сезоні.

Новини.LIVE розповідає, які справи варто зробити в саду й на городі у грудні та коли для цього найсприятливіші дні.

Догляд за ґрунтом

У грудні варто розпушити ґрунт і провести мульчування, щоб зберегти вологу й запобігти вимерзанню коріння. Найкращі дні: 2-6 та 20-24 грудня. Для мульчі використовуйте солому, опале листя чи хвою — вони створюють природний бар’єр від холоду. Уникайте поливу та підживлення в дні з 12 по 14 грудня, коли рослини особливо чутливі.

Санітарна обрізка

Гілки видаляють лише під час плюсової температури. Найсприятливіші дні: 4-11 грудня. Не обрізайте під час молодика (12-14 грудня) і повного місяця (27 грудня). Використовуйте гострі інструменти, а зрізи обробляйте садовим варом для захисту від інфекцій і морозів.

Підготовка живців і снігозатримання

Живці для весняного щеплення нарізайте 1, 9-11 і 18-19 грудня. Зберігайте їх у прохолодному місці, загорнутими у вологу тканину. Підгортайте сніг до дерев і кущів, щоб утримати тепло й вологу в ґрунті. Розподіляйте його рівномірно — надто щільні кучугури можуть пошкодити рослини.

Що ще варто зробити у грудні

Перевірте садовий інструмент — заточіть секатори, очистіть лопати.

Огляньте плодові дерева — обмотайте стовбури, щоб захистити від гризунів.

Перевірте сховище врожаю — видаліть овочі, що почали псуватися.

Перегляньте насіння та добрива — підготуйте запаси до весни.

Поширені помилки

Обрізка під час морозів — може пошкодити деревину та кору. Занадто щільний сніг — під вагою можуть ламатися гілки. Видалення всього снігу з ділянки — без природного укриття коріння промерзає. Використання хімічних добрив узимку — вони не засвоюються й шкодять ґрунту.

