Чому гортензія буріє у серпні та як врятувати рослину: причини та догляд

Коричневі квіти гортензії. Фото: dreamstime.com

Гортензії у серпні не рідко втрачають свою красу: пелюстки буріють, краї суцвіть сохнуть, а листя починає в'янути. Таким чином рослина сигналізує про проблеми. Важливо правильно визначити причину. Тоді рослині можна допомогти пишно квітнути й решту куща буде врятовано.

Чому гортензія стає коричневою та який догляд їй потрібен наприкінці літа розповіли фахівці Homes and Gardens, передає Новини.LIVE.

Чому гортензія буріє у серпні: основні причини

Одна з найпоширеніших причин передчасного побуріння суцвіть гортензії у серпні — нестача вологи. Ці рослини люблять рівномірно зволожений ґрунт. А під час посухи першими страждають саме ніжні квіти. Вони підсихають по краях, стають коричневими, а згодом можуть почати в'янути й листки.

Перевірте землю під кущем. Якщо на глибині кількох сантиметрів вона суха, гортензію потрібно добре полити. Найкраще робити це рано вранці, щоб вода встигла проникнути до коріння до настання спеки.

Ще одна причина — сонце та спека. Гортензії краще почуваються там, де є ранкове сонце та легке затінення після обіду. Якщо кущ годинами перебуває під палючими променями, пелюстки можуть отримати опіки та швидко побуріти. Гортензії у горщиках простіше переставити у місце, захищене від полуденного сонця.

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регулярний глибокий полив;

тимчасове притінення;

шар мульчі навколо рослини з соснової кори.

Є й ще одна причина, через яку кущ може сильно постраждати або ж навіть загинути, — шкідники. Добре огляньте листя, пагони та суцвіття. Павутинний кліщ залишає тонку павутинку та дрібні світлі крапки на листі, а попелиця залишає липкий слід, її можна помітити на листках.

І остання причина — хвороби. Найчастіше гортензії вражає сіра гниль, яку спричиняє гриб Botrytis cinerea. Уражені квіти та інші хворі частини потрібно видалити й утилізувати, а при значному поширенні захворювання обробити рослину відповідними засобами.

Коли коричневі квіти не повинні лякати

Наприкінці літа деякі гортензії природно завершують цвітіння. Суцвіття поступово втрачають яскравий колір, зеленіють, буріють та висихають. Якщо це відбувається поступово, а листя залишається зеленим, пружним і здоровим, найімовірніше, з рослиною все гаразд. Відцвілі суцвіття можна видалити.

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