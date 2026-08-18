Почему гортензия буреет в августе и как спасти растение: причины и уход

Коричневые цветы гортензии. Фото: dreamstime.com

В августе гортензии нередко теряют свою красоту: лепестки буреют, края соцветий засыхают, а листья начинают вянуть. Таким образом растение сигнализирует о проблемах. Важно правильно определить причину. Тогда растению можно помочь пышно цвести, и остальная часть куста будет спасена.

Почему гортензия становится коричневой и какой уход ей нужен в конце лета, рассказали специалисты Homes and Gardens, передает Новини.LIVE.

Почему гортензия буреет в августе: основные причины

Одна из самых распространенных причин преждевременного побурения соцветий гортензии в августе — недостаток влаги. Эти растения любят равномерно увлажненную почву. А во время засухи первыми страдают именно нежные цветы. Они подсыхают по краям, становятся коричневыми, а со временем могут начать увядать и листья.

Проверьте почву под кустом. Если на глубине нескольких сантиметров она сухая, гортензию нужно хорошо полить. Лучше всего делать это рано утром, чтобы вода успела проникнуть к корням до наступления жары.

Еще одна причина — солнце и жара. Гортензии лучше чувствуют себя там, где есть утреннее солнце и легкое затенение после обеда. Если куст часами находится под палящими лучами, лепестки могут получить ожоги и быстро побуреть. Гортензии в горшках проще переставить в место, защищенное от полуденного солнца.

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Особенно опасно сочетание сильной жары, сухой почвы и прямого солнца. В таком случае помогут:

регулярный глубокий полив;

временное притенение;

слой мульчи из сосновой коры вокруг растения.

Есть еще одна причина, из-за которой куст может сильно пострадать или даже погибнуть, — вредители. Внимательно осмотрите листья, побеги и соцветия. Паутинный клещ оставляет тонкую паутинку и мелкие светлые точки на листьях, а тля оставляет липкий след, ее можно заметить на листьях.

И последняя причина — болезни. Чаще всего гортензии поражает серая гниль, вызываемая грибом Botrytis cinerea. Пораженные цветы и другие больные части нужно удалить и утилизировать, а при значительном распространении заболевания обработать растение соответствующими средствами.

Когда коричневые цветы не должны пугать

В конце лета некоторые гортензии естественным образом заканчивают цветение. Соцветия постепенно теряют яркий цвет, зеленеют, буреют и высыхают. Если это происходит постепенно, а листья остаются зелеными, упругими и здоровыми, скорее всего, с растением все в порядке. Отцветшие соцветия можно удалить.

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