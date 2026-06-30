Догляд за полуницею після збору врожаю: що обов'язково зробити

Догляд за полуницею після збору врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Леонід Волков Редактор

Сезон полуниці завершується. І, як часто це буває, після останньої зібраної з грядки ягідки городники забувають про кущі полуниці. Але насправді це фатальна помилка. Адже після плодоношення рослина не відпочиває, а починає закладати квіткові бруньки на наступний рік. Тому саме час правильно подбати про полуничні грядки, щоб наступного сезону зібрати ще більший врожай.

Новини.LIVE ділиться секретами, що слід зробити з полуницею після збору врожаю.

Правила догляду за полуницею після збору врожаю

Обрізка

Через два-три тижні після завершення плодоношення варто провести санітарну обрізку. Гострим секатором або садовими ножицями видаліть:

сухе та пожовкле листя;

пошкоджені й хворі листки;

слабкі пагони;

зайві вуса.

Якщо плануєте розмножувати полуницю, залиште лише кілька найсильніших вусів. Решту краще зрізати, адже вони забирають у рослини сили, необхідні для формування майбутнього врожаю.

Полив

Після плодоношення полуниця все ще потребує регулярного поливу. Це допомагає рослині сформувати міцні квіткові бруньки. У теплу погоду грядки достатньо поливати раз на тиждень, а у сильну спеку — два рази. Поливайте рослини вранці або ввечері під корінь, не змочуючи листя.

Мульчування

Після поливу бажано замульчувати грядки. Це допоможе довше утримувати вологу, стримувати ріст бур'янів і покращить стан ґрунту.

Для мульчування добре підходять:

сіно;

тирса;

солома;

спанбонд.

Підживлення

Після плодоношення рослинам необхідне підживлення, щоб відновити сили. Зазвичай добрива вносять у три етапи:

Одразу після завершення збору ягід комплексні мінеральні добрива, які містять азот, фосфор і калій. Вони допомагають рослині швидше відновитися після навантаження. Приблизно через три тижні. Можна використати органічні добрива, зокрема перепрілий компост, правильно приготований розчин курячого посліду або деревний попіл. На початку осені проводять ще одне підживлення, якщо ґрунт на ділянці виснажений. Найкращим вибором стануть калійні добрива, які зміцнюють кореневу систему та підвищують зимостійкість полуниці.

Захист від хвороб і шкідників

Навіть після збору врожаю рослина може бути атакована шкідниками та хворобами. Тому кущі слід ретельно перевірити й за наявності навіть найменших ознак видалити пошкоджені частини рослини, щоб запобігти поширенню. За потреби можна використовувати спеціальні фунгіциди або інсектициди.

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