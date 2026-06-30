Догляд за полуницею після збору врожаю: що обов'язково зробити
Сезон полуниці завершується. І, як часто це буває, після останньої зібраної з грядки ягідки городники забувають про кущі полуниці. Але насправді це фатальна помилка. Адже після плодоношення рослина не відпочиває, а починає закладати квіткові бруньки на наступний рік. Тому саме час правильно подбати про полуничні грядки, щоб наступного сезону зібрати ще більший врожай.
Новини.LIVE ділиться секретами, що слід зробити з полуницею після збору врожаю.
Правила догляду за полуницею після збору врожаю
Обрізка
Через два-три тижні після завершення плодоношення варто провести санітарну обрізку. Гострим секатором або садовими ножицями видаліть:
- сухе та пожовкле листя;
- пошкоджені й хворі листки;
- слабкі пагони;
- зайві вуса.
Якщо плануєте розмножувати полуницю, залиште лише кілька найсильніших вусів. Решту краще зрізати, адже вони забирають у рослини сили, необхідні для формування майбутнього врожаю.
Полив
Після плодоношення полуниця все ще потребує регулярного поливу. Це допомагає рослині сформувати міцні квіткові бруньки. У теплу погоду грядки достатньо поливати раз на тиждень, а у сильну спеку — два рази. Поливайте рослини вранці або ввечері під корінь, не змочуючи листя.
Мульчування
Після поливу бажано замульчувати грядки. Це допоможе довше утримувати вологу, стримувати ріст бур'янів і покращить стан ґрунту.
Для мульчування добре підходять:
- сіно;
- тирса;
- солома;
- спанбонд.
Підживлення
Після плодоношення рослинам необхідне підживлення, щоб відновити сили. Зазвичай добрива вносять у три етапи:
- Одразу після завершення збору ягід комплексні мінеральні добрива, які містять азот, фосфор і калій. Вони допомагають рослині швидше відновитися після навантаження.
- Приблизно через три тижні. Можна використати органічні добрива, зокрема перепрілий компост, правильно приготований розчин курячого посліду або деревний попіл.
- На початку осені проводять ще одне підживлення, якщо ґрунт на ділянці виснажений. Найкращим вибором стануть калійні добрива, які зміцнюють кореневу систему та підвищують зимостійкість полуниці.
Захист від хвороб і шкідників
Навіть після збору врожаю рослина може бути атакована шкідниками та хворобами. Тому кущі слід ретельно перевірити й за наявності навіть найменших ознак видалити пошкоджені частини рослини, щоб запобігти поширенню. За потреби можна використовувати спеціальні фунгіциди або інсектициди.
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