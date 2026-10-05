Чим замінити добриво восени: який сидерат посіяти для покращення ґрунту

Посів сидерату на городі восени. Колаж: Новини.LIVE

Після збору врожаю грядки часто залишаються голими до весни. Але саме восени можна допомогти виснаженому ґрунту. Причому без зайвих витрат. Просто замість чергової порції добрив варто посіяти рослину, яка сама попрацює на користь землі.

Новини.LIVE з посиланням на Deccoria розповідає, який невибагливий та морозостійкий сидерат посіяти та як правильно це зробити.

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Який сидерат посіяти та чим він корисний

Досвідчені городники радять використовувати для виснажених грядок озиму суріпицю. Ця культура має ряд переваг:

швидко нарощує зелену масу;

заважає бур'янам вільно займати ділянку;

захищає поверхню від ерозії;

коренева система допомагає покращувати структуру землі;

корені перехоплюють частину поживних речовин, які інакше могли б вимиватися;

після скошування зелена маса розкладається і поповнює ґрунт органікою.

Коли і як посіяти суріпицю восени

Найкраще висівати озиму суріпицю завчасно, щоб до морозів вона встигла добре вкоренитися та сформувати розетку листя. Оптимальний час вересень-жовтень.

Спочатку приберіть бур'яни та рослинні рештки, розпушіть землю, а потім густо розсипте насіння. Злегка загорніть його у верхній шар ґрунту, трохи ущільніть поверхню та добре полийте. Взимку особливого догляду така грядка не потребує.

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Навесні зелену масу потрібно скосити та закласти у ґрунт. Робити це потрібно у першій половині квітня на глибину приблизно 10–15 см, а перед висаджуванням овочів залишити кілька тижнів на розкладання рослинних решток.

Важливе правило сівозміни

Суріпиця належить до родини капустяних, тому після неї краще не планувати капусту, редиску, руколу, гірчицю та інші споріднені культури. Це допоможе не створювати на одній грядці сприятливі умови для накопичення спільних хвороб і шкідників.

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