Чи можна працювати на городі у День Володимира 2026: заборони 15 липня
В Україні святого рівноапостольного князя Володимира Великого вшановують 15 липня. Це одна з найважливіших дат літа. У багатьох виникає практичне запитання: чи можна цього дня працювати на городі, у саду або займатися домашніми справами? Що про це кажуть народні традиції та церква?
Новини.LIVE ділиться порадами, щоб провести свято з повагою до його духовного змісту.
Чи можна працювати на городі та в саду 15 липня
У День святого Володимира віряни відвідують храм, моляться за мир, здоров'я рідних і добробут. Також цього дня вітають з іменинами усіх чоловіків на ім'я Володимир.
Церква не забороняє у свято працювати із землею. Однак священнослужителі традиційно радять відкласти важку фізичну працю, якщо це можливо, і присвятити день молитві, спілкуванню з родиною та добрим справам.
Що не можна робити у День Володимира: народні прикмети
З народних традицій до наших днів дійшли такі поради:
- не сваритися, не ображати інших і не поширювати плітки;
- не заздрити, не бажати іншим зла та не накопичувати образи;
- не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;
- не присвячувати весь день важкій фізичній праці без нагальної потреби.
Народні прикмети на 15 липня
Наші предки уважно спостерігали за природою. Вірили:
- Якщо день сонячний і теплий, слід чекати гарного врожаю зернових.
- Дощ 15 липня говорить про вологу другу половину літа.
- Рясна ранкова роса віщує ясну погоду найближчими днями.
- Якщо ввечері було багато зірок, слід сподіватися на щедрий урожай ягід і грибів.
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