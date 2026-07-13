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Чи можна працювати на городі у День Володимира 2026: заборони 15 липня

13 липня 2026 07:32
Жінка працює на городі у релігійне свято. Колаж: Новини.LIVE
Максим Лозовий
Редактор

В Україні святого рівноапостольного князя Володимира Великого вшановують 15 липня. Це одна з найважливіших дат літа. У багатьох виникає практичне запитання: чи можна цього дня працювати на городі, у саду або займатися домашніми справами? Що про це кажуть народні традиції та церква?

Новини.LIVE ділиться порадами, щоб провести свято з повагою до його духовного змісту.

Чи можна працювати на городі та в саду 15 липня

У День святого Володимира віряни відвідують храм, моляться за мир, здоров'я рідних і добробут. Також цього дня вітають з іменинами усіх чоловіків на ім'я Володимир.

Церква не забороняє у свято працювати із землею. Однак священнослужителі традиційно радять відкласти важку фізичну працю, якщо це можливо, і присвятити день молитві, спілкуванню з родиною та добрим справам.

Що не можна робити у День Володимира: народні прикмети

З народних традицій до наших днів дійшли такі поради:

  • не сваритися, не ображати інших і не поширювати плітки;
  • не заздрити, не бажати іншим зла та не накопичувати образи;
  • не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;
  • не присвячувати весь день важкій фізичній праці без нагальної потреби.

Народні прикмети на 15 липня

Наші предки уважно спостерігали за природою. Вірили:

  • Якщо день сонячний і теплий, слід чекати гарного врожаю зернових.
  • Дощ 15 липня говорить про вологу другу половину літа.
  • Рясна ранкова роса віщує ясну погоду найближчими днями.
  • Якщо ввечері було багато зірок, слід сподіватися на щедрий урожай ягід і грибів.

Ділимося іншими корисними порадами з городництва

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