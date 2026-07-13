Чи можна працювати на городі у День Володимира 2026: заборони 15 липня

Жінка працює на городі у релігійне свято. Колаж: Новини.LIVE

Максим Лозовий Редактор

В Україні святого рівноапостольного князя Володимира Великого вшановують 15 липня. Це одна з найважливіших дат літа. У багатьох виникає практичне запитання: чи можна цього дня працювати на городі, у саду або займатися домашніми справами? Що про це кажуть народні традиції та церква?

Новини.LIVE ділиться порадами, щоб провести свято з повагою до його духовного змісту.

Чи можна працювати на городі та в саду 15 липня

У День святого Володимира віряни відвідують храм, моляться за мир, здоров'я рідних і добробут. Також цього дня вітають з іменинами усіх чоловіків на ім'я Володимир.

Церква не забороняє у свято працювати із землею. Однак священнослужителі традиційно радять відкласти важку фізичну працю, якщо це можливо, і присвятити день молитві, спілкуванню з родиною та добрим справам.

Що не можна робити у День Володимира: народні прикмети

З народних традицій до наших днів дійшли такі поради:

не сваритися, не ображати інших і не поширювати плітки;

не заздрити, не бажати іншим зла та не накопичувати образи;

не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

не присвячувати весь день важкій фізичній праці без нагальної потреби.

Народні прикмети на 15 липня

Наші предки уважно спостерігали за природою. Вірили:

Якщо день сонячний і теплий, слід чекати гарного врожаю зернових.

Дощ 15 липня говорить про вологу другу половину літа.

Рясна ранкова роса віщує ясну погоду найближчими днями.

Якщо ввечері було багато зірок, слід сподіватися на щедрий урожай ягід і грибів.

Ділимося іншими корисними порадами з городництва

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