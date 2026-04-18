Як позбутися бур'янів за один день: простий народний засіб без хімії

Знищення бур'янів на присадибній ділянці. Колаж: Новини.LIVE

Бур'яни не просто псують вигляд ділянки, а й активно конкурують із культурними рослинами за воду, світло та корисні речовини, а ще можуть бути осередком шкідників і хвороб. Є безпечний натуральний засіб проти бур'янів. А інгредієнти можна знайти буквально на кожній кухні.

Новини.LIVE розповідає, як всього за добу позбутися небажаної рослинності за допомогою народного засобу без хімії.

Натуральний засіб від бур'янів: простий рецепт

Цей домашній розчин діє швидко та не потребує складних інгредієнтів. Вам знадобиться:

вода — 300 мл;

оцет — 300 мл;

мелений гострий перець — 0,5 ч. л.;

сіль — 1 ст. л.;

рослинна олія — 1 ст. л.

Як приготувати:

Змішайте воду та оцет у рівних пропорціях. Додайте гострий перець — він підсилить дію та допоможе відлякати шкідників. Всипте сіль, яка сприяє швидкому висиханню рослин. Влийте рослинну олію, щоб розчин краще тримався на листі. Перед використанням процідіть суміш.

Як правильно використовувати засіб проти бур'янів

Для максимального ефекту дотримуйтесь кількох правил:

Читайте також:

Обприскуйте рослини у суху та сонячну погоду. Наносьте розчин безпосередньо на листя бур'янів. Уникайте потрапляння на культурні рослини.

Уже через кілька годин ви помітите, як бур'яни починають в'янути та втрачати силу. А за добу рослини помруть. Можна повторити обробку за потреби.

Важливе застереження

Сіль у складі може впливати на родючість ґрунту, тому не варто використовувати розчин на грядках, де ви плануєте висадку культур.

