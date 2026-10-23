Інфрачервона сауна і фотобіомодуляція — як працюють. Ольга Малліані, лікар Biopell Medical

З кожним днем народження я дедалі більше ціную можливість прокидатися з ясною головою, легко рухатися, працювати із задоволенням і мати сили на вечір після насиченого дня.

Саме тому мене цікавлять технології, які можуть підтримувати відновлення та клітинну енергію. Серед них — інфрачервоне тепло й фотобіомодуляція.

Звучить складно? Поясню просто.

Інфрачервона сауна: працює тепло

Інфрачервоні випромінювачі передають енергію безпосередньо тілу, тому прогрівання можливе за нижчої температури повітря, ніж у традиційній фінській сауні.

Організм реагує на тепло: посилює кровообіг у шкірі, активує потовиділення, змінює роботу серцево-судинної системи.

Цей напрям має й клінічні дослідження. Наприклад, у Японії вивчали Waon-терапію: 15 хвилин у сауні за температури 60 °C, потім 30 хвилин відпочинку під ковдрою.

У дослідженні за участю 49 пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю після тритижневого курсу спостерігали поліпшення показників роботи серця, переносимості фізичних навантажень та якості життя. Це медичний протокол, який застосовували під наглядом, а не універсальна рекомендація для домашньої сауни.

Фотобіомодуляція: працює світло

Тут використовують червоне та/або ближнє інфрачервоне світло у визначених дозах. Сильне нагрівання для цього не потрібне.

Один із напрямів його дії — вплив на процеси, пов’язані з роботою мітохондрій. Це наші клітинні «енергостанції», які виробляють АТФ — молекулу, завдяки якій клітини виконують свою роботу.

Метафора «зарядити внутрішню батарею» звучить красиво. Але точніше сказати: світло за певних умов може підтримувати механізми вироблення клітинної енергії. Наскільки це вплине на самопочуття, залежить від конкретної ситуації та протоколу.

Цікавий факт про глюкозу

У невеликому дослідженні за участю 30 здорових людей 15 хвилин впливу червоного світла на ділянку спини зменшили сумарне підвищення глюкози протягом двох годин після глюкозного навантаження приблизно на 28%.

Це перспективний результат. Поки що він не доводить, що світлотерапія лікує діабет або замінює харчування, рух чи призначені препарати.

Чи достатньо просто сісти перед червоною лампою

Ефект залежить від довжини хвилі, потужності, відстані, тривалості та ділянки впливу. Тому універсального правила «10 хвилин для всіх» немає.

Для мене longevity — це можливість довше зберігати силу, ясність мислення та бажання діяти. Тепло й світло можуть стати частиною цієї стратегії, коли ми розуміємо, для чого їх використовуємо та як оцінюємо результат.

А що для вас означає «зарядитися»: добре виспатися, відчути легкість у тілі чи знову захотіти щось робити?