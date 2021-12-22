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СБУ викрила самопроголошеного "президента України", який сформував "тіньовий уряд"

Події
22 грудня 18:32
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Зловмисник закликав громадян України замінити "новоствореними" чинні органи державної влади, зокрема насильницьким шляхом
СБУ викрила самопроголошеного "президента України", який сформував "тіньовий уряд"

У Дніпрі Служба безпеки України викрила лідера фейкового "народовладдя", який оголосив себе "президентом України" та сформував тіньовий уряд.

Про це повідомляє пресцентр СБУ 22 грудня.

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Зловмисник сформував "тіньовий уряд"

"Служба безпеки України продовжує комплексні заходи із викриття учасників підривної діяльності проти державної безпеки України. У Дніпрі викрито лідера антидержавної організації так званого "народовладдя" на публічних закликах до повалення конституційного ладу України", – ідеться в повідомленні.

За даними спецслужби, зловмисник закликав громадян України замінити "новоствореними" чинні органи державної влади. Зокрема чоловік не виключав варіант насильницького повалення влади.

Встановлено, що підозрюваний збирав однодумців у лавах "всеукраїнського національного конгресу" та разом з ними формував "тіньовий уряд".

СБУ

Під час перших зборів фігурант добився обрання себе так званим "президентом України". Іншими рішеннями були призначені "голова верховної ради", "прем’єр-міністр", "керівники силових відомств", а чинні державні органи були визнані "терористичними структурами".

"Самозванець намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО/ООС та діючих військовослужбовців Збройних Сил України. Розраховував досягнути цього, закріпивши за своїми прихильниками першочерговим розпорядженням право мати вогнепальну зброю", – повідомляють в СБУ.

Зазначається, що правоохоронці провели за адресою проживання зловмисника обшуки.

У результаті були вилучені печатки і бланки фейкових псевдоутворень, комп’ютерна техніка та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також фейкові "розпорядження" і "дипломатичні паспорти" "високопосадовців".

СБУ

Лідеру псевдонародовладдя оголошено про підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України "Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".

Наразі триває слідство для встановлення причетності інших осіб до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.

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Авторка публікації
Вікторія Денисюк
У 2018 році вступила в НПУ імені М. П. Драгоманова на спеціальність «Журналістика». До цього писала тексти у шкільну та районну газети, адже була переконана, що журналістська діяльність – одна з найцікавіших професій. Нині працюю з командою професіоналів Новини.LIVE. Пишу про актуальні події України та світу.
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