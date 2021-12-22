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Задля розваги: у Дніпрі компанія жорстоко вбила безхатьків на день народження

Кримінал
22 грудня 13:20
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Жертви отримали травми голови та ножові поранення
Задля розваги: у Дніпрі компанія жорстоко вбила безхатьків на день народження

У Дніпрі на території школи на вулиці Терещенківській троє людей жорстоко вбили двох безхатьків. Як виявилося, це сталося під час святкування дня народження одного з нападників.

Про це повідомляє поліція регіону.

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Вбивство безхатьків у Дніпрі

Зазначається, що нападників було троє - 27-річний чоловік, його 29-річна дівчина та 19-річний приятель. У ніч проти 21-го грудня вони побачили двох чоловіків, які грілися на теплотрасі.

Після цього між ними виник конфлікт, причини якого наразі невідомі. Жертви отримали численні ножові поранення, а також травми голови. Однак видання "Дніпро експрес" повідомляє, що нападники вчинили вбивство заради розваги.

За інформацією видання “ТСН” , компанія нападників у ту ніч була напідпитку. У трагічний день вони святкували день народження одного з них, якому виповнилося 27 років.

Під час обшуку поліція вилучила у нападників ніж. Всім трьом інкримінують умисне вбивство. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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вбивство поліція Дніпро
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