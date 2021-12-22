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Ради развлечения: в Днепре компания жестоко убила бездомных на день рождения

Криминал
22 декабря 13:20
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Жертвы получили травмы головы и ножевые ранения
Ради развлечения: в Днепре компания жестоко убила бездомных на день рождения

В Днепре на территории школы на улице Терещенковской три человека жестоко убили двух бездомных. Как оказалось, это произошло во время празднования дня рождения одного из нападавших.

Об этом сообщает полиция региона.

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Убийство бездомных в Днепре

Отмечается, что нападавших было трое - 27-летний мужчина, его 29-летняя девушка и 19-летний приятель. В ночь на 21-е декабря они увидели двух мужчин, которые грелись на теплотрассе.

После этого между ними возник конфликт, причины которого пока неизвестны. Жертвы получили многочисленные ножевые ранения, а также травмы головы. Однако издание "Днепр экспресс" сообщает, что нападавшие совершили убийство ради развлечения.

По информации издания ”ТСН" компания нападавших в ту ночь был навеселе. В трагический день они праздновали день рождения одного из них, которому исполнилось 27 лет.

Во время обыска полиция изъяла у нападавших нож. Всем троим инкриминируют умышленное убийство. Им грозит пожизненное заключение.

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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убийство полиция Днепр
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