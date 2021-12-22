Пожежа в готелі під Вінницею: що відомо про стан постраждалих

Двох постраждалих у пожежі на Вінниччині доставили до лікарні із важкими травмами. І чоловіка, і дівчину вже прооперували.

Про це повідомив лікар Богдан Трохименко, передає "Сьогодні".

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В якому стані постраждалі у пожежі на Вінниччині

Він розповів, що у чоловіка діагностували важку політравму, а саме – ушкодження кісток, черепно-мозкову травму, пошкодження грудної клітини та органів черевної порожнини.

Постраждалому вже зробили операцію. Наразі чоловік перебуває у вкрай важкому нестабільному стані. Трохименко зауважив, що медики борються за його життя.

У потерпілої дівчини, за його словами, менші травматичні ушкодження: перелом плеча, ушкодження кісток обличчя та рани обличчя. Проте у неї також 40 % опіків тіла I та II ступеня. Наразі її стан стабільний, важкий, але життю нічого не загрожує.

Медик припускає, що травми постраждалі могли отримати внаслідок падіння.

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