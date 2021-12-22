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Пожежа в готелі під Вінницею: що відомо про стан постраждалих

Події
22 грудня 14:49
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Медик припускає, що постраждалі могли отримати травми внаслідок падіння
Пожежа в готелі під Вінницею: що відомо про стан постраждалих

Двох постраждалих у пожежі на Вінниччині доставили до лікарні із важкими травмами. І чоловіка, і дівчину вже прооперували.

Про це повідомив лікар Богдан Трохименко, передає "Сьогодні".

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В якому стані постраждалі у пожежі на Вінниччині

Він розповів, що у чоловіка діагностували важку політравму, а саме – ушкодження кісток, черепно-мозкову травму, пошкодження грудної клітини та органів черевної порожнини.

Постраждалому вже зробили операцію. Наразі чоловік перебуває у вкрай важкому нестабільному стані. Трохименко зауважив, що медики борються за його життя.

У потерпілої дівчини, за його словами, менші травматичні ушкодження: перелом плеча, ушкодження кісток обличчя та рани обличчя. Проте у неї також 40 % опіків тіла I та II ступеня. Наразі її стан стабільний, важкий, але життю нічого не загрожує.

Медик припускає, що травми постраждалі могли отримати внаслідок падіння.

Що відомо про пожежу в готелі на Вінниччині

  • У ніч на 22 грудня в готелі "Батерфляй" у Вінницькій області сталася пожежа. Внаслідок загорання постраждало двоє людей, а одна особа загинула.
  • У мережі оприлюднили відео з місця пожежі в комплексі відпочинку "Батерфляй" у Вінницькій області.
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Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
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пожежа Вінницька область
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