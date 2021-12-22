В готелі під Вінницею сталася масштабна пожежа: є загибла. Фото

У ніч проти середи, 22-го грудня, у готелі “Батерфляй” у Вінницькій області сталася пожежа. Внаслідок загорання постраждало двоє людей, а одна особа загинула.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС .

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Пожежа в готелі Батерфляй

Відомо, що загоряння виявили о 02:55 у селі селище. Вогонь охопив територію комплексу 800 квадратних метрів.

Станом на 05:09 вогонь локалізували, а через декілька хвилин його вже не було. До гасіння залучались 44 особи та 13 одиниць техніки ДСНС.

Стало відомо, що троє людей під час інциденту вистрибнули з вікна. Дівчина загинула від отриманих травм. Ще двоє людей - 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню.

"Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ ( Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні поліції.

До прибуття рятувальників з приміщення евакуювали 56 осіб, у тому числі 53 дитини (2006-2016 р.н.).

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