Стовп вогню: вантажівка спалахнула біля АЗС у Києві. Відео, фото

22 грудня в Голосіївському районі Києва раптово загорілася вантажівка Mercedes. Стовп вогню і чорного диму миттєво зметнув до неба і став помітним здалеку.

НП трапилася на Столичному шосе, повідомляють журналісти "Надзвичайне.LIVE".

Читайте також: Через пожежу на Оболоні люди залишилися без світла. Ексклюзивні фото

"За словами водія, він розвертався в бік центру столиці, коли побачив, що з авто починають виринати язики полум'я. Відразу зупинився на узбіччі, а вогонь охопив машину", - йдеться в повідомленні.

Водій ледь встиг вибігти. Вогнегасники небайдужих водіїв та працівників АЗС, біля якої спалахнула фура, не допомогли, а вітер розніс чорний дим по окрузі.

Коли рятувальники прибули на місце події, вогонь вже повністю поглинув вантажівку.

Після ліквідації пожежі від вантажівки залишився тільки каркас.

На місці працювали бійці ДСНС та патрульна поліція.

Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі LIVE з понеділка по п'ятницю о 18.15 у програмі "Надзвичайне.LIVE".

Недавні пожежі