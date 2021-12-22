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Стовп вогню: вантажівка спалахнула біля АЗС у Києві. Відео, фото

Київ
22 грудня 16:32
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Полум'я повністю охопило машину
Стовп вогню: вантажівка спалахнула біля АЗС у Києві. Відео, фото

22 грудня в Голосіївському районі Києва раптово загорілася вантажівка Mercedes. Стовп вогню і чорного диму миттєво зметнув до неба і став помітним здалеку.

НП трапилася на Столичному шосе, повідомляють журналісти "Надзвичайне.LIVE".

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"За словами водія, він розвертався в бік центру столиці, коли побачив, що з авто починають виринати язики полум'я. Відразу зупинився на узбіччі, а вогонь охопив машину", - йдеться в повідомленні.

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Водій ледь встиг вибігти. Вогнегасники небайдужих водіїв та працівників АЗС, біля якої спалахнула фура, не допомогли, а вітер розніс чорний дим по окрузі.

Коли рятувальники прибули на місце події, вогонь вже повністю поглинув вантажівку.

Пожар

Після ліквідації пожежі від вантажівки залишився тільки каркас.

Пожежа

На місці працювали бійці ДСНС та патрульна поліція.

Пожар

Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі LIVE з понеділка по п'ятницю о 18.15 у програмі "Надзвичайне.LIVE".

Недавні пожежі

  • У Деснянському районі Києва сталася пожежа. Причина - загорілася гірлянда на балконі.
  • У Білоцерківському районі Київської області під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло літнього чоловіка.
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Автор публікації
Володимир Лисенков
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Київ пожежа ДСНС авто Надзвичайне.LIVE
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