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  • У Києві через новорічну гірлянду загорілася квартира в багатоповерхівці

У Києві через новорічну гірлянду загорілася квартира в багатоповерхівці

Київ
21 грудня 13:45
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Пожежа сталася в Деснянському районі Києва
У Києві через новорічну гірлянду загорілася квартира в багатоповерхівці

У Деснянському районі Києва сталася пожежа. На вулиці Миколи Закревського, 95, 21 грудня близько 6:30 загорілася гірлянда на балконі.

Відповідне відео розмістив dtp.kiev.ua.

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Подробиця

Відомо, що на балконі житлового багатоповерхового будинку загорілася гірлянда. Інформації про постраждалих немає. Що саме стало причиною загоряння - невідомо.

Рекомендація

Напередодні новорічних свят, жителям і гостям столиці рекомендується купувати якісні гірлянди на пальчикових батарейках. Також рекомендується купити в квартири вогнегасники за кількістю кімнат і встановити протипожежну сигналізацію. Система дозволить викликати співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій на пару хвилин раніше, ніж це зроблять люди.

Крім того, враховуючи, що багато людей знаходяться в передсвятковому настрої, настійно рекомендується на ніч вимикати всі гірлянди. Також їх варто вимикати при виході з дому. Побережіть себе і оточуючих людей, тому що ніколи не знаєш, що може статися через 10 хвилин.

Нещодавні пожежі в Києві та Київськьій області

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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