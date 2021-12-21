У Києві через новорічну гірлянду загорілася квартира в багатоповерхівці

У Деснянському районі Києва сталася пожежа. На вулиці Миколи Закревського, 95, 21 грудня близько 6:30 загорілася гірлянда на балконі.

Відповідне відео розмістив dtp.kiev.ua.

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Подробиця

Відомо, що на балконі житлового багатоповерхового будинку загорілася гірлянда. Інформації про постраждалих немає. Що саме стало причиною загоряння - невідомо.

Рекомендація

Напередодні новорічних свят, жителям і гостям столиці рекомендується купувати якісні гірлянди на пальчикових батарейках. Також рекомендується купити в квартири вогнегасники за кількістю кімнат і встановити протипожежну сигналізацію. Система дозволить викликати співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій на пару хвилин раніше, ніж це зроблять люди.

Крім того, враховуючи, що багато людей знаходяться в передсвятковому настрої, настійно рекомендується на ніч вимикати всі гірлянди. Також їх варто вимикати при виході з дому. Побережіть себе і оточуючих людей, тому що ніколи не знаєш, що може статися через 10 хвилин.

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