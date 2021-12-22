Через пожежу на Оболоні люди залишилися без світла. Ексклюзивні фото

В Оболонському районі Києва люди залишилися без світла. Причина - загоряння в електрощитовій у багатоповерховому будинку.
Про це повідомляють журналісти "Надзвичайне.LIVE"
На спеціальну лінію рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за адресою вулиця Маршала Малиновського. По прибуттю пожежників 25 частини було встановлено, що горить електрощитова в підвальному приміщенні житлового багатоповерхового будинку.
На місце події були направлені чергові електрики керуючої компанії. Після відключення електропостачання бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій приступили до своєї роботи, пожежу ліквідували.
В результаті загоряння більшість жителів залишилися без світла. Люди скаржаться, що вже не перший рік і не перший раз є проблеми з електрикою.
При цьому, за словами мешканців вони скаржилися в усі можливі інстанції, але від цього нічого не змінилося. Скільки ще годин, днів не буде світла невідомо і кажуть, що до цього звикли.
Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі Live з Понеділка по п'ятницю о 18:15 у програмі "Надзвичайне.LIVE"