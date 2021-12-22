Через пожежу на Оболоні люди залишилися без світла. Ексклюзивні фото

В Оболонському районі Києва люди залишилися без світла. Причина - загоряння в електрощитовій у багатоповерховому будинку.

Про це повідомляють журналісти "Надзвичайне.LIVE"

Подробиці пожежі

На спеціальну лінію рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за адресою вулиця Маршала Малиновського. По прибуттю пожежників 25 частини було встановлено, що горить електрощитова в підвальному приміщенні житлового багатоповерхового будинку.

Люди сидять без світла

На місце події були направлені чергові електрики керуючої компанії. Після відключення електропостачання бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій приступили до своєї роботи, пожежу ліквідували.

В результаті загоряння більшість жителів залишилися без світла. Люди скаржаться, що вже не перший рік і не перший раз є проблеми з електрикою.

При цьому, за словами мешканців вони скаржилися в усі можливі інстанції, але від цього нічого не змінилося. Скільки ще годин, днів не буде світла невідомо і кажуть, що до цього звикли.

Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі Live з Понеділка по п'ятницю о 18:15 у програмі "Надзвичайне.LIVE"

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