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  • Через пожежу на Оболоні люди залишилися без світла. Ексклюзивні фото

Через пожежу на Оболоні люди залишилися без світла. Ексклюзивні фото

Київ
22 грудня 12:20
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Горіла електрощитова в підвалі багатоповерхівки
Через пожежу на Оболоні люди залишилися без світла. Ексклюзивні фото

В Оболонському районі Києва люди залишилися без світла. Причина - загоряння в електрощитовій у багатоповерховому будинку.

Про це повідомляють журналісти "Надзвичайне.LIVE"

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Подробиці пожежі

На спеціальну лінію рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за адресою вулиця Маршала Малиновського. По прибуттю пожежників 25 частини було встановлено, що горить електрощитова в підвальному приміщенні житлового багатоповерхового будинку.

Пожежа

Люди сидять без світла

На місце події були направлені чергові електрики керуючої компанії. Після відключення електропостачання бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій приступили до своєї роботи, пожежу ліквідували.

В результаті загоряння більшість жителів залишилися без світла. Люди скаржаться, що вже не перший рік і не перший раз є проблеми з електрикою.

При цьому, за словами мешканців вони скаржилися в усі можливі інстанції, але від цього нічого не змінилося. Скільки ще годин, днів не буде світла невідомо і кажуть, що до цього звикли.

Пожежа

Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі Live з Понеділка по п'ятницю о 18:15 у програмі "Надзвичайне.LIVE"

Нещодавні пожежі

  • У Деснянському районі Києва сталася пожежа. На вулиці Миколи Закревського, 95, 21 грудня близько 6:30 загорілася гірлянда на балконі.
  • У Білоцерківському районі Київської області сталася надзвичайна подія. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло літнього чоловіка.
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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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Київ пожежа ДСНС електроенергія
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