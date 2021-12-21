Пожежа на Видубичах: спалахнув спортзал з дітьми. Фото

Увечері 21 грудня на Видубичах в Києві сталася пожежа у двоповерховій будівлі, в якій в цей час займалися спортом два десятки людей, серед яких були діти.

"По прибуттю на місце пожежники встановили, що горить котельня спортивного залу. На свіже повітря з приміщення вивели 20 осіб, у тому числі дітей", – повідомляють журналісти Надзвичайне.LIVE.

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Загальна площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. При цьому рятувальникам частково довелося розбирати прибудову.

Місцеві жителі повідомили журналістам, що в цій будівлі знаходяться кілька спортивних секцій для дітей.

Що стало причиною загоряння встановлять інспектори.

Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі LIVE з понеділка по п'ятницю о 18:15 у програмі "Надзвичайне.LIVE".

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