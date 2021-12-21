live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

Пожежа на Видубичах: спалахнув спортзал з дітьми. Фото

Київ
21 грудня 18:17
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 254
views-icon
Читати російською
У будівлі знаходяться кілька спортивних секцій для дітей
Пожежа на Видубичах: спалахнув спортзал з дітьми. Фото

Увечері 21 грудня на Видубичах в Києві сталася пожежа у двоповерховій будівлі, в якій в цей час займалися спортом два десятки людей, серед яких були діти.

"По прибуттю на місце пожежники встановили, що горить котельня спортивного залу. На свіже повітря з приміщення вивели 20 осіб, у тому числі дітей", – повідомляють журналісти Надзвичайне.LIVE.

Читайте також: У Києві через новорічну гірлянду загорілася квартира в багатоповерхівці

Загальна площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. При цьому рятувальникам частково довелося розбирати прибудову.

Пожар

Місцеві жителі повідомили журналістам, що в цій будівлі знаходяться кілька спортивних секцій для дітей.

Пожар

Що стало причиною загоряння встановлять інспектори.

Пожар

Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі LIVE з понеділка по п'ятницю о 18:15 у програмі "Надзвичайне.LIVE".

Нещодавні пожежі в Києві та Київській області

  • У Білоцерківському районі Київської області сталася надзвичайна подія. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло літнього чоловіка.
  • У Києві сталася пожежа. В районі житлового масиву Осокорки у дворі житлового будинку загорівся автомобіль.
Останні новини по темі:
Автор публікації
Володимир Лисенков
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 254
Київ діти пожежа ДСНС Надзвичайне.LIVE
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
До Києва прибули французькі вертольоти для прикордонників. Фото

До Києва прибули французькі вертольоти для прикордонників. Фото

23 грудня 23:02

Київ
Повінь на Голосіївській: до ранку на дорозі буде величезний каток. Відео

Повінь на Голосіївській: до ранку на дорозі буде величезний каток. Відео

23 грудня 22:29

Київ
Новорічна ялинка в Міністерстві юстиції розсмішила киян. Фото

Новорічна ялинка в Міністерстві юстиції розсмішила киян. Фото

23 грудня 22:06

Київ
Маршрутка весь день возила людей Києвом з відкритими дверима. Відео

Маршрутка весь день возила людей Києвом з відкритими дверима. Відео

23 грудня 21:32

Київ
Головна Київ Пожежа на Видубичах: спалахнув спортзал з дітьми. Фото
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь