Зірки "Теорії великого вибуху" вперше з'явились на публіці після завершення зйомок

Кейлі Куоко та Джим Парсонс у серіалі "Теорія великого вибуху". Фото: Everett Collection

Зірки серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко та Джим Парсонс разом вперше за 5 років з'явились на публіці. Кейлі відвідала постановку "Наше місто", в якій грає Парсонс.

Спільне фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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У суботу, 23 листопада, Куоко відвідала Джима Парсонса на його бродвейській постановці "Наше місто" в Нью-Йорку.

"Подивіться на Джима Парсонса! Це неперевершено! Я здивувала його", — написала Куоко.

Джим Парсонс і Кейлі Куоко за лаштунками вистави на Бродвеї. Kaley Cuoco/Instagram

У 2019 році завершився 12-сезонний серіал "Теорія великого вибуху". Відтоді зірки серіалу залишаються друзями.

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