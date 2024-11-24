Зірки "Теорії великого вибуху" вперше з'явились на публіці після завершення зйомок

Зірки "Теорії великого вибуху" показалися на публіці
Зірки серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко та Джим Парсонс разом вперше за 5 років з'явились на публіці. Кейлі відвідала постановку "Наше місто", в якій грає Парсонс.
Спільне фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Кейлі Куоко та Джим Парсонс разом на Бродвеї
У суботу, 23 листопада, Куоко відвідала Джима Парсонса на його бродвейській постановці "Наше місто" в Нью-Йорку.
"Подивіться на Джима Парсонса! Це неперевершено! Я здивувала його", — написала Куоко.
У 2019 році завершився 12-сезонний серіал "Теорія великого вибуху". Відтоді зірки серіалу залишаються друзями.
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