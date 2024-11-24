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Зірки "Теорії великого вибуху" показалися на публіці

24 листопада 2024 09:25
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Зірки "Теорії великого вибуху" вперше з'явились на публіці після завершення зйомок
Кейлі Куоко та Джим Парсонс у серіалі "Теорія великого вибуху". Фото: Everett Collection
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Зірки серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко та Джим Парсонс разом вперше за 5 років з'явились на публіці. Кейлі відвідала постановку "Наше місто", в якій грає Парсонс.

Спільне фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Кейлі Куоко та Джим Парсонс разом на Бродвеї

У суботу, 23 листопада, Куоко відвідала Джима Парсонса на його бродвейській постановці "Наше місто" в Нью-Йорку.

"Подивіться на Джима Парсонса! Це неперевершено! Я здивувала його", — написала Куоко.

Кейлі Куоко та Джим Парсонс зустрілись на Бродвеї
Джим Парсонс і Кейлі Куоко за лаштунками вистави на Бродвеї. Kaley Cuoco/Instagram

У 2019 році завершився 12-сезонний серіал "Теорія великого вибуху". Відтоді зірки серіалу залишаються друзями.

Раніше ми писали про те, що Рідлі Скотт почав роботу над фільмом "Гладіатор 3". А також ми повідомляли, що кінокритики назвали найзнаковіший фільм усіх часів.

кіно серіал соцмережі актори "Теорія Великого вибуху"

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