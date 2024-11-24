Звезды "Теории большого взрыва" впервые появились на публике после завершения съемок

Звезды "Теории большого взрыва" появились на публике
Звезды сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко и Джим Парсонс вместе впервые за пять лет появились на публике. Кейли посетила постановку "Наш город", в которой играет Парсонс.
Совместное фото она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.
Кейли Куоко и Джим Парсонс вместе на Бродвее
В субботу, 23 ноября, Куоко посетила Джима Парсонса на его бродвейской постановке "Наш город" в Нью-Йорке.
"Посмотрите на Джима Парсонса! Это неотразимо! Я удивила его", — написала Куоко.
В 2019 году завершился 12-сезонный сериал "Теория большого взрыва". С тех пор звезды сериала остаются друзьями.
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