Звезды "Теории большого взрыва" впервые появились на публике после завершения съемок

Кейли Куоко и Джим Парсонс в сериале "Теория взрыва". Фото: Everett Collection

Звезды сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко и Джим Парсонс вместе впервые за пять лет появились на публике. Кейли посетила постановку "Наш город", в которой играет Парсонс.

Совместное фото она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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В субботу, 23 ноября, Куоко посетила Джима Парсонса на его бродвейской постановке "Наш город" в Нью-Йорке.

"Посмотрите на Джима Парсонса! Это неотразимо! Я удивила его", — написала Куоко.

Джим Парсонс и Кейли Куоко за кулисами спектакля на Бродвее. Kaley Cuoco/Instagram

В 2019 году завершился 12-сезонный сериал "Теория большого взрыва". С тех пор звезды сериала остаются друзьями.

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