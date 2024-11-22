Фіма Константиновський розповів, як змінився гумор під час війни

Український телеведучий Фіма Константиновський. Фото: instagram.com/fimakonst/

Відомий український телеведучий та колишній учасник шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський заявив, що після початку війни український гумор змінився максимально. Артист пояснив різницю між нашими гумористичними шоу та стендапом в Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю "Новому каналу".

Читайте також:

Фіма Константиновський про український гумор

Ведучий впевнений, що російський гумор на відміну від українського не зазнає ніяких змін. На думку Константиновського, жарти наших акторів відображають реальність, на відміну від російських.

"Навіть не переглядаючи російські гумористичні шоу, дійшов висновку: якщо за 10-15 років ви все ж таки переглянете їх із цікавості, то навіть не зрозумієте, коли саме ці жарти були видані. Просто послухаєте історії жителів, на жаль, сусідньої країни про те, як вони розповідають про стосунки або щось іще. І виникне відчуття, що нічого й не змінилося за цей час, А наш гумор відображає реальність, і це круто", — пояснив ведучий шоу "Поле".

Артист переконаний, що найкраще почуття гумору мають військові.

"Їм можна жартувати так, як ми, цивільні, собі не дозволяємо. Вони класно ставляться до всього і заряджають енергією. А скільки було мемів про повітряний тривоги. Наша трансформація жартів і є певною адаптацією в стресових ситуаціях", — додав зірка "Ліги сміху".

Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" Юрій Великий розсмішив українців новою пародією на Дмитра Пєскова. А також "кварталівці" пожартували, хто насправді допоміг Трампу перемогти на виборах в США.