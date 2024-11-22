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Звезда "Лиги смеха" объяснил разницу между нашими и шоу в РФ

22 ноября 2024 17:00
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Фима Константиновский рассказал, как изменился юмор во время войны
Украинский телеведущий Фима Константиновский. Фото: instagram.com/fimakonst/
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Известный украинский телеведущий и бывший участник шоу "Лига смеха" Фима Константиновский заявил, что после начала войны украинский юмор изменился максимально. Артист объяснил разницу между нашими юмористическими шоу и стендапом в России.

Об этом он рассказал в интервью "Новому каналу".

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Ведущий уверен, что российский юмор в отличие от украинского не претерпевает никаких изменений. По мнению Константиновского, шутки наших актеров отражают реальность, в отличие от российских.

"Даже не просматривая российские юмористические шоу, пришел к выводу: если за 10-15 лет вы все же пересмотрите их из любопытства, то даже не поймете, когда именно эти шутки были изданы. Просто послушаете истории жителей, к сожалению, соседней страны о том, как они рассказывают об отношениях или что-то еще. И возникнет ощущение, что ничего и не изменилось за это время, А наш юмор отражает реальность, и это круто", — объяснил ведущий шоу "Поле".

Артист убежден, что самое крутое чувство юмора у военных.

"Им можно шутить так, как мы, гражданские, себе не позволяем. Они классно относятся ко всему и заряжают энергией. А сколько было мемов о воздушной тревоге. Наша трансформация шуток и является определенной адаптацией в стрессовых ситуациях", — добавил звезда "Лиги смеха".

Напомним, звезда "Квартала 95" Юрий Великий рассмешил украинцев новой пародией на Дмитрия Пескова. А также "кварталовцы" пошутили, кто действительно помог Трампу победить на выборах в США.

россияне украинские звезды юмор война в Украине Фима Константиновский

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