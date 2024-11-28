Олена Зеленська розповіла про проблеми зі здоров'ям у президента

Володимир та Олена Зеленські. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як повномасштабна війна змінила її чоловіка, президента Володимира Зеленського. Стрес вплинув на здоров'я українського лідера.

Про це перша леді розповіла в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

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Війна вплинула на здоров'я Володимира Зеленьского

Постійний стрес, емоційне та фізичне напруження не могли не залишити слід на самопочутті президента. Перша леді розповіла, що за останні два з половиною роки здоров'я її чоловіка погіршилося.

Зокрема, за словами Зеленської, президент страждає на біль у спині.

"Тисяча днів війни зробили мого чоловіка сильнішим. Але стрес руйнує його спину", — розповіла дружина Зеленського.

Володимир Зеленський з дружиною. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Раніше Олена Зеленська розповіла, де перебувають їхні діти під час повномасштабної війни.

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