Олена Зеленська розповіла про проблеми зі здоров'ям у президента

Зеленська зізналася, як війна вплинула на здоров'я президента
Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як повномасштабна війна змінила її чоловіка, президента Володимира Зеленського. Стрес вплинув на здоров'я українського лідера.
Про це перша леді розповіла в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.
Війна вплинула на здоров'я Володимира Зеленьского
Постійний стрес, емоційне та фізичне напруження не могли не залишити слід на самопочутті президента. Перша леді розповіла, що за останні два з половиною роки здоров'я її чоловіка погіршилося.
Зокрема, за словами Зеленської, президент страждає на біль у спині.
"Тисяча днів війни зробили мого чоловіка сильнішим. Але стрес руйнує його спину", — розповіла дружина Зеленського.
Раніше Олена Зеленська розповіла, де перебувають їхні діти під час повномасштабної війни.
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