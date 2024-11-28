Елена Зеленская рассказала о проблемах со здоровьем у президента

Зеленская призналась, как война повлияла на здоровье президента
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как полномасштабная война изменила ее мужа, президента Владимира Зеленского. Стресс повлиял на здоровье украинского лидера.
Об этом первая леди рассказала в интервью итальянской газете La Repubblica.
Война повлияла на здоровье Владимира Зеленского
Постоянный стресс, эмоциональное и физическое напряжение не могли не оставить след на самочувствии президента. Первая леди рассказала, что за последние два с половиной года здоровье ее мужа ухудшилось.
В частности, по словам Зеленской, президент страдает от боли в спине.
"Тысяча дней войны сделали моего мужа сильнее. Но стресс разрушает его спину", — рассказала жена Зеленского.
Ранее Елена Зеленская рассказала, где находятся их дети во время полномасштабной войны.
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