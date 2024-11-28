Елена Зеленская рассказала о проблемах со здоровьем у президента

Владимир и Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как полномасштабная война изменила ее мужа, президента Владимира Зеленского. Стресс повлиял на здоровье украинского лидера.

Об этом первая леди рассказала в интервью итальянской газете La Repubblica.

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Война повлияла на здоровье Владимира Зеленского

Постоянный стресс, эмоциональное и физическое напряжение не могли не оставить след на самочувствии президента. Первая леди рассказала, что за последние два с половиной года здоровье ее мужа ухудшилось.

В частности, по словам Зеленской, президент страдает от боли в спине.

"Тысяча дней войны сделали моего мужа сильнее. Но стресс разрушает его спину", — рассказала жена Зеленского.

Владимир Зеленский с супругой. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Ранее Елена Зеленская рассказала, где находятся их дети во время полномасштабной войны.

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