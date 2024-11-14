Репер Yeat перевтілився в снайпера ЗСУ В’ячеслава Ковальського

Репер Yeat. Фото: yeat/Instagram

Український снайпер В’ячеслав Ковальський надихнув американського репера Yeat на створення нового кліпу. Музикант повторив образ захисника.

Кадри з відео репер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Репер опублікував тизер нового кліпу на пісню FLYTROOP (мухоловка. — Ред.). Він розповів шанувальникам про те, що головний герой відео є прототипом українського снайпера контррозвідки СБУ В’ячеслава Ковальського. Чоловік, який до війни був бізнесменом, став рекордсменом по стрільбі із дистанції.

Снайпер контррозвідки СБУ В’ячеслав Ковальський. Фото: yeat/Instagram

Репер Yeat в образі В’ячеслава Ковальського. Фото: yeat/Instagram

Cнайпер контррозвідки СБУ вразив ціль з відстані 3,8 км з гвинтівки "Володар обрію". Куля летіла близько 9 секунд.

Репер Yeat став популярним у 2021 році завдяки хітам Money So Big та Get Busy на TikTok. Він працював із такими знаменитостями як репер Дрейк, Lil Uzi Vert, Quavo, Young Thug та Childish Gambino.

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