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Воин ВСУ стал героем клипа американского рэпера

14 ноября 2024 17:30
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Рэпер Yeat превратился в снайпера ВСУ Вячеслава Ковальского
Рэпер Yeat. Фото: yeat/Instagram
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Украинский снайпер Вячеслав Ковальский вдохновил американского рэпера Yeat на создание нового клипа. Музыкант повторил образ защитника.

Кадры из видео рэпер опубликовал на своей странице в Instagram.

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Рэпер опубликовал тизер нового клипа на песню FLYTROOP (мухоловка – Ред.). Он рассказал поклонникам о том, что главный герой видео является прототипом украинского снайпера контрразведки СБУ Вячеслава Ковальского. Человек, который до войны был бизнесменом, стал рекордсменом по стрельбе с дистанции.

Воин ВСУ стал героем клипа американского рэпера - фото 1
Снайпер контрразведки СБУ Вячеслав Ковальский. Фото: yeat/Instagram
Воин ВСУ стал героем клипа американского рэпера - фото 2
Рэпер Yeat в образе Вячеслава Ковальского. Фото: yeat/Instagram

Cнайпер контрразведки СБУ поразил цель с расстояния 3,8 км с винтовки "Властелин горизонта". Пуля летела около 9 секунд.

Рэпер Yeat стал популярным в 2021 году благодаря хитам Money So Big и Get Busy на TikTok. Он работал с такими знаменитостями как рэпер Дрейк, Lil Uzi Vert, Quavo, Young Thug и Childish Gambino.

Напомним, известный актер и военнослужащий Дмитрий Сова подверг критике образ жизни киевлян. Также звезда "Дизель Шоу" Олег Иваница признался, как его жена отреагировала на мобилизацию.

ВСУ рэпер зарубежные звезды клип снайпер

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