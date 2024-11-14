Рэпер Yeat превратился в снайпера ВСУ Вячеслава Ковальского

Рэпер Yeat. Фото: yeat/Instagram

Украинский снайпер Вячеслав Ковальский вдохновил американского рэпера Yeat на создание нового клипа. Музыкант повторил образ защитника.

Кадры из видео рэпер опубликовал на своей странице в Instagram.

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Рэпер опубликовал тизер нового клипа на песню FLYTROOP (мухоловка – Ред.). Он рассказал поклонникам о том, что главный герой видео является прототипом украинского снайпера контрразведки СБУ Вячеслава Ковальского. Человек, который до войны был бизнесменом, стал рекордсменом по стрельбе с дистанции.

Снайпер контрразведки СБУ Вячеслав Ковальский. Фото: yeat/Instagram

Рэпер Yeat в образе Вячеслава Ковальского. Фото: yeat/Instagram

Cнайпер контрразведки СБУ поразил цель с расстояния 3,8 км с винтовки "Властелин горизонта". Пуля летела около 9 секунд.

Рэпер Yeat стал популярным в 2021 году благодаря хитам Money So Big и Get Busy на TikTok. Он работал с такими знаменитостями как рэпер Дрейк, Lil Uzi Vert, Quavo, Young Thug и Childish Gambino.

Напомним, известный актер и военнослужащий Дмитрий Сова подверг критике образ жизни киевлян. Также звезда "Дизель Шоу" Олег Иваница признался, как его жена отреагировала на мобилизацию.