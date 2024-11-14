Рэпер Yeat превратился в снайпера ВСУ Вячеслава Ковальского

Воин ВСУ стал героем клипа американского рэпера
Украинский снайпер Вячеслав Ковальский вдохновил американского рэпера Yeat на создание нового клипа. Музыкант повторил образ защитника.
Кадры из видео рэпер опубликовал на своей странице в Instagram.
Рэпер Yeat привлек внимание мира к украинскому снайперу
Рэпер опубликовал тизер нового клипа на песню FLYTROOP (мухоловка – Ред.). Он рассказал поклонникам о том, что главный герой видео является прототипом украинского снайпера контрразведки СБУ Вячеслава Ковальского. Человек, который до войны был бизнесменом, стал рекордсменом по стрельбе с дистанции.
Cнайпер контрразведки СБУ поразил цель с расстояния 3,8 км с винтовки "Властелин горизонта". Пуля летела около 9 секунд.
Рэпер Yeat стал популярным в 2021 году благодаря хитам Money So Big и Get Busy на TikTok. Он работал с такими знаменитостями как рэпер Дрейк, Lil Uzi Vert, Quavo, Young Thug и Childish Gambino.
Напомним, известный актер и военнослужащий Дмитрий Сова подверг критике образ жизни киевлян. Также звезда "Дизель Шоу" Олег Иваница признался, как его жена отреагировала на мобилизацию.
Читайте Новини.LIVE!