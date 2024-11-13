Андрій Джеджула готується збивати "шахеди"

Український телеведучий Андрій Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula/

Відомий український шоумен Андрій Джеджула пройшов курс молодого бійця і нині охороняє небо на Києвом. Ведучий поділився своїми враженнями від нічного "полювання" на "шахеди".

Про це він розповів в TikTok.

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Ведучий розповів шанувальникам, що цієї ночі охороняв небо над столицею у складі мобільно-вогневих груп. Він вже вдруге потрапив на масовану атаку "шахедів".

Поки Джеджулі не випадало можливості знищити ворожі дрони.

"Очікування — це найгірше. Заради того, щоб, можливо, один раз в місяць, як комусь повезе взагалі, щоб біля нього взагалі "шахед" пролетів. Але якби не було цих точок, то, звичайно, не було б цих прекрасних повідомлень про збиття "шахедів" в кількісному плані й що вони втратили свої локації, впали, були збиті... Це все завдячуючи нашим прекрасним хлопцям і дівчатам. Слава Україні!" — розповів шоумен.

Ведучий у жовтні пройшов курс підготовки громадян до національного супротиву. На таке рішення його наштовхнули слова президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія в рази збільшує виробництво дронів.

Джеджула впевнений, що його допомога точно не буде "зайвою" для наших захисників.

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