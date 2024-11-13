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Известный ведущий защищает от "шахедов" небо над Киевом

13 ноября 2024 15:38
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Андрей Джеджула готовится сбивать "шахеды"
Украинский телеведущий Андрей Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula/
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Известный украинский шоумен Андрей Джеджула прошел курс молодого бойца и сейчас охраняет небо по Киевом. Ведущий поделился своими впечатлениями от ночной "охоты" на "шахеды".

Об этом он рассказал в TikTok.

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Ведущий рассказал поклонникам, что этой ночью охранял небо над столицей в составе мобильно-огневых групп. Он уже вторично попал на массированную атаку "шахедов".

Пока у Джеджулы не выпадало возможности уничтожить вражеские дроны.

"Ожидание — это самое худшее. Ради того, чтобы, может быть, один раз в месяц, как кому-то повезет вообще, чтобы возле него вообще "Шахед" пролетел. Но если бы не было этих точек, то, конечно, не было бы этих прекрасных сообщений о сбивании "Шахедов" в количественном плане и что они потеряли свои локации, упали, были сбиты. Это все благодаря нашим прекрасным ребятам и девушкам. Слава Украине!", — рассказал шоумен

@djedjula

✈️Сегодня был на дежурстве только с ночи до утра! Но вторую ночь подряд И снова массированная шахматная атака… пожалуй «фортовой»… #джеджула #андрийджеджула #андрейджеджула #djedjula

♬ оригинальный звук - Андрей Джеджула

Ведущий в октябре прошел курс подготовки граждан к национальному сопротивлению. На такое решение его натолкнули слова президента РФ Владимира Путина, что Россия в разы увеличивает производство дронов.

Джеджула уверен, что его помощь точно не будет "лишней" для наших защитников.

Ранее мы писали, что Сергей Жадан закончил боевую подготовку и показал боевой шеврон. А также фронтмен группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий присоединился к рядам ВСУ.

Шахед украинские звезды война в Украине военная подготовка Андрей Джеджула

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