EL Кравчук зробив зізнання про свою орієнтацію - відео

EL Кравчук. Фото: instagram.com/el.kravchuk

Співак EL Кравчук відверто відповів на запитання про особисте. Артист прокоментував чутки про свою сексуальну орієнтацію.

Про це знаменитість розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Навколо романтичних стосунків співака ходило чимало чуток. У відповідь на них EL Кравчук привідкрив завісу в своє особисте.

Артист зізнався, що для нього у стосунках головне не стать, а внутрішній світ людини. Тож Кравчук не відкидає можливість того, що у майбутньому зможе покохати людину своєї статі.

"Це як боротися з віком. Можливо, це ситуація, коли ти не ставиш перед собою якихось вимог. Просто ідеш за відчуттями. Я не знаю. Мені складно на це відповісти. Як буде, так буде. Це ти йдеш за емоціями. Дуже важко заздалегідь це передбачити. Мені важлива стать людини та її внутрішній світ. Але внутрішній світ важливіший за стать", — поділився співак.

Співак EL Кравчук. Фото: instagram.com/el.kravchuk

Однак розповідати про свої романи Кравчук все ж таки не дуже хоче, адже вважає, що у його образі має залишатися таємниця.

"Люблю нести в образі таємницю. До кінця пускати у свою спальню не хочу", — додав артист.

Раніше EL Кравчук вперше розповів про розлад, який йому діагностували у дитинстві.

Також артист пригадав про несподіваний талант Андрія Данилка.