EL Кравчук. Фото: instagram.com/el.kravchuk

Український співак EL Кравчук вперше розповів про розлад, який має від самого дитинства. Артист поділився, що в нього дислексія.

Про це Кравчук розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Ще у дитинстві співак дізнався, що має нейробіологічний розлад, який впливає на здатність читати та писати.

Як поділився Кравчук, одним із симптомів у нього стали проблеми із прочитанням тексту — він плутав склади, не міг зосередитися на словах та втрачав їхній зміст. Однак з часом співак навчився приборкувати цей розлад.

"У мене дислексія. Це така хвороба дитяча, коли ти вигадуєш те, чого не існує. Наприклад, ти читаєш книгу, а тобі лінь читати, і ти просто дивишся на неї і вигадуєш інший зміст. Переставляєш склади в словах. Це така специфічна хвороба. Зараз, коли я читаю, я спочатку читаю в умі, а потім ще читаю вголос. Я можу все там переставити складами і вийде інший зміст зовсім", — розповів артист.

Співак EL Кравчук. Фото: instagram.com/el.kravchuk

У дорослому віці, за словами Кравчука, дислексія має не такий виражений характер.

"Дислексія дала мені можливість, коли я вже став дорослим і гормональні зміни в організмі відбуваються, вони відходять. Тоді я зрозумів, що дуже швидко працює мозок, аніж я можу про це розповідати", — поділився співак.

Нагадаємо, раніше учасниця "Холостяка" зізналася, що має інвалідність.

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