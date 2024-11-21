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Известный певец впервые рассказал о своем расстройстве

21 ноября 2024 19:21
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
EL Кравчук впервые рассказал о своем расстройстве — видео
EL Кравчук. Фото: instagram.com/el.kravchuk
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Украинский певец EL Кравчук впервые рассказал о расстройстве, которое имеет с самого детства. Артист поделился, что у него дислексия.

Об этом Кравчук рассказал в интервью Славе Демину.

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Еще в детстве певец узнал, что имеет нейробиологическое расстройство, влияющее на способность читать и писать.

Как поделился Кравчук, одним из симптомов у него стали проблемы с прочтением текста — он путал слоги, не мог сосредоточиться на словах и терял их содержание. Однако со временем певец научился укротить это расстройство.

"У меня дислексия. Это такая болезнь детская, когда ты придумываешь то, чего не существует. Например, ты читаешь книгу, а тебе лень читать, и ты просто смотришь на нее и придумываешь другой смысл. Переставляешь слоги в словах. Это такая специфическая болезнь. Сейчас, когда я читаю, я сначала читаю в уме, а потом еще читаю вслух. Я могу все там переставить слогами и получится другой смысл совсем", — рассказал артист.

Певец EL Кравчук
Певец EL Кравчук. Фото: instagram.com/el.kravchuk

Во взрослом возрасте, по словам Кравчука, дислексия носит не столь выраженный характер.

"Дислексия дала мне возможность, когда я уже стал взрослым и гормональные изменения в организме происходят, они отходят. Тогда я понял, что очень быстро работает мозг, чем я могу об этом рассказывать", — поделился певец.

Напомним, ранее участница "Холостяка" призналась, что имеет инвалидность.

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болезнь шоу-бизнес певец украинские звезды EL Кравчук

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