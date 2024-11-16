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Старша сестра Майкла Джексона може померти від страшної хвороби

16 листопада 2024 00:30
Світлана Заболотна - Редактор
Сестра Джексона може померти від анорексії — що сталося
Ла Тойя Джексон. Фото: instagram/latoyajackson
Світлана Заболотна - Редактор

Старша сестра покійного Майкла Джексона Ла Тойя Джексон втратила чимало кілограмів. Жінка ймовірно страждає на анорексію і може померти від цього. 

Про це пише RadarOnline.

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Сестра Джексона може померти від анорексії

Зараз 68-річна співачка Ла Тойя Джексон важить лише 44 кілограми. Вона нещодавно втратила багато ваги, а саме 11 кг, і це сильно турбує її родину. Вона припинила їсти після смерті її брата Тіто, якого лише нещодавно поховали. 

"Ла Тойя стрімко втрачає вагу, і кінця цьому не видно. Сім'я і друзі дуже занепокоєні і побоюються, що вона стане наступним членом сім'ї Джексонів, який покине цей світ", — поділився інсайдер.

Медичний експерт видання RadarOnline вважає, що, якщо ситуація не зміниться, то для порятунку жінки потрібно буде використовувати примусове годування.

"Її одяг доведеться підганяти, оскільки Ла Тойя стала менше 00-го розміру! Зазвичай такий розмір у молодих дівчат. Ла Тойя виглядає слабкою і нездоровою. Її друзі стурбовані тим, що вона може померти від анорексії", — вважає джерело.

Водночас пліткують, що сестра Майкла Джексона закрутила роман із німецьким 38-річним агентом з нерухомості Марселем Ремусом: "Вона божеволіє від нього, і він намагається піклуватися про неї, але це складно, коли вона живе в Лос-Анджелесі, а він у Німеччині".

Нагадаємо, вихід фільму про Майкла Джексона перенесли. Також ми розповідали, як поховали брата легендарного співака. 

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