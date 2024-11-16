Сестра Джексона может умереть от анорексии - что произошло

Ла Тойя Джексон. Фото: instagram/latoyajackson

Старшая сестра усопшего Майкла Джексона Ла Тойя Джексон потеряла немало килограммов. Женщина вероятно страдает анорексией и может умереть от этого.

Об этом пишет RadarOnline.

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Сестра Джексона может умереть от анорексии

Сейчас 68-летняя певица Ла Тойя Джексон весит всего 44 килограмма. Она недавно очень похудела, а именно на 11 кг, и это сильно беспокоит семью звезды. Она перестала есть после смерти ее брата Тито, которого только недавно похоронили.

"Ла Тойя стремительно теряет вес, и конца этому не видно. Семья и друзья очень озабочены и опасаются, что она станет следующим членом семьи Джексонов, который покинет этот мир", — поделился инсайдер.

Медицинский эксперт издания RadarOnline считает, что если ситуация не изменится, то для спасения женщины нужно будет использовать принудительное кормление.

"Ее одежду придется подгонять, поскольку Ла Тойя стала меньше 00-го размера! Обычно такой размер у молодых девушек. Ла Тойя выглядит слабой и нездоровой. Ее друзья озабочены тем, что она может умереть от анорексии", — считает источник.

В то же время сплетничают, что сестра Майкла Джексона закрутила роман с немецким 38-летним агентом по недвижимости Марселем Ремусом: "Она без ума от него, и он пытается заботиться о ней, но это сложно, когда она живет в Лос-Анджелесе, а он в Германии".

Напомним, выход фильма о Майкле Джексоне перенесли. Также мы рассказывали, как похоронили брата легендарного певца.