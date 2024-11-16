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Старшая сестра Майкла Джексона может умереть от страшной болезни

16 ноября 2024 00:30
Светлана Заболотная - Редактор
Сестра Джексона может умереть от анорексии - что произошло
Ла Тойя Джексон. Фото: instagram/latoyajackson
Светлана Заболотная - Редактор

Старшая сестра усопшего Майкла Джексона Ла Тойя Джексон потеряла немало килограммов. Женщина вероятно страдает анорексией и может умереть от этого.

Об этом пишет RadarOnline.

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Сестра Джексона может умереть от анорексии

Сейчас 68-летняя певица Ла Тойя Джексон весит всего 44 килограмма. Она недавно очень похудела, а именно на 11 кг, и это сильно беспокоит семью звезды. Она перестала есть после смерти ее брата Тито, которого только недавно похоронили.

"Ла Тойя стремительно теряет вес, и конца этому не видно. Семья и друзья очень озабочены и опасаются, что она станет следующим членом семьи Джексонов, который покинет этот мир", — поделился инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by La Toya Jackson (@latoyajackson)

Медицинский эксперт издания RadarOnline считает, что если ситуация не изменится, то для спасения женщины нужно будет использовать принудительное кормление.

"Ее одежду придется подгонять, поскольку Ла Тойя стала меньше 00-го размера! Обычно такой размер у молодых девушек. Ла Тойя выглядит слабой и нездоровой. Ее друзья озабочены тем, что она может умереть от анорексии", — считает источник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by La Toya Jackson (@latoyajackson)

В то же время сплетничают, что сестра Майкла Джексона закрутила роман с немецким 38-летним агентом по недвижимости Марселем Ремусом: "Она без ума от него, и он пытается заботиться о ней, но это сложно, когда она живет в Лос-Анджелесе, а он в Германии".

Напомним, выход фильма о Майкле Джексоне перенесли. Также мы рассказывали, как похоронили брата легендарного певца.

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