EL Кравчук сделал признание о своей ориентации - видео

EL Кравчук. Фото: instagram.com/el.kravchuk

Певец EL Кравчук откровенно ответил на вопрос о личном. Артист прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации.

Об этом знаменитость рассказал в интервью Славе Демину.

Читайте также:

EL Кравчук раскрыл правду о своей ориентации

Вокруг романтических отношений певца ходило немало слухов. В ответ на них EL Кравчук открыл занавес в свое личное.

Артист признался, что для него в отношениях главное не пол, а внутренний мир человека. Так что Кравчук не исключает возможность того, что в будущем сможет полюбить человека своего пола.

"Это как бороться с возрастом. Возможно, это ситуация, когда ты не ставишь перед собой каких-то требований. Просто идешь за ощущениями. Я не знаю. Мне сложно на это ответить. Как будет, так будет. Это ты идешь за эмоциями. Очень трудно заранее это предсказать. Мне важен пол человека и его внутренний мир. Но внутренний мир важнее пола", — поделился певец.

Певец EL Кравчук. Фото: instagram.com/el.kravchuk

Однако рассказывать о своих романах Кравчук все же не очень хочет, поскольку считает, что в его образе должна оставаться тайна.

"Люблю нести в образе тайну. До конца пускать в свою спальню не хочу", — добавил артист.

Ранее EL Кравчук впервые рассказал о расстройстве, которое ему диагностировали в детстве.

Также артист вспомнил о неожиданном таланте Андрея Данилко.