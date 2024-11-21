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El Кравчук розкрив несподіваний талант Андрія Данилка

21 листопада 2024 21:25
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
EL Кравчук згадав талант Андрія Данилка
Співак EL Кравчук. Фото: скриншот YouTube
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Український співак EL Кравчук розкрив несподіваний талант Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки. Артист поділився, що Данилко готує найсмачніший борщ.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Відомий співак був студентом музичного училища Глієра. Разом із ним у гуртожитку училища був Андрій Данилко. За словами EL Кравчука, Данилко запам'ятався йому тим, що варив найсмачніший борщ. Артист готував страву у величезній каструлі та годував своїх сусідів.

Дружба EL Кравчук та Андрія Данилко
EL Кравчук, Андрій Данилко та Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

"Данилко був майстер борщу. До нього ходили і казали: якщо ти навіть їсти його не будеш, приготуй, нам зроби. Тому що він знав, як зробити борщ у виварці. Це величезна каструля така. Здоровенна зелена каструля у нас стояла в гуртожитку. І він знав, скільки там треба покласти картоплі, скільки капусти. Всі варили в маленьких каструлях, а тут така величезна штука", — розповів співак.

Артист також додав, що жив з Андрієм Данилком в одній кімнаті.

Нагадаємо, раніше ми писали, як на Закарпатті скасували виступ EL Кравчука через зовнішність. А також співак згадав, як потрапив під обстріл в сирійському Алеппо.

Андрій Данилко українські зірки студентство борщ EL Кравчук

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