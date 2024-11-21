EL Кравчук вспомнил талант Андрея Данилко

Певец EL Кравчук. Фото: скриншот YouTube

Украинский певец EL Кравчук раскрыл неожиданный талант Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки. Артист поделился, что Данилко готовит самый вкусный борщ.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

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EL Кравчук об Андрее Данилко

Известный певец был студентом музыкального училища Глиера. Вместе с ним в общежитии училища был Андрей Данилко. По словам EL Кравчука, Данилко запомнился ему тем, что варил самый вкусный борщ. Артист готовил блюдо в огромной кастрюле и кормил своих соседей.

EL Кравчук, Андрей Данилко и Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

"Данилко был мастер борща. К нему ходили и говорили: если ты даже есть его не будешь, приготовь, нам сделай. Потому что он знал, как сделать борщ в выварке. Это огромная кастрюля такая. Огромная зеленая кастрюля у нас стояла в общежитии. И он знал, сколько там надо положить картошки, сколько капусты. Все варили в маленьких кастрюлях, а тут такая огромная штука",— рассказал певец.

Артист также добавил, что жил с Андреем Данилко в одной комнате.

Напомним, ранее мы писали, как в Закарпатье отменили выступление EL Кравчука из-за внешности. А также певец вспомнил, как попал под обстрел в сирийском Алеппо.