Емир Кустуриця хоче отримати паспорт РФ - подробиці

Емір Кустуриця. Фото: скриншот

Сербський режисер та музикант Емір Кустуриця оскандалився черговою заявою. Затятий путініст заявив, що хоче отримати російський паспорт.

Про наміри режисера розповіли російські ЗМІ.

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Режисер давно відомий своїми скандальними політичними поглядами. 2014 року Кустуриця підтримав анексію Криму та вторгнення військ РФ на територію України.

Окрім того, у лютому 2022 року серб став головним режисером Центрального академічного театру Російської армії.

Режисер Емір Кустуриця. Фото: facebook.com/KustaEmir

Опальний режисер заявив, що вважає Сербію та Росію братніми народами, а себе вже називає росіянином. За його словами, тепер він хоче отримати громадянство країни-агресорки, аби знімати там кіно.

"Отримувати російське громадянство — так, буду", — сказав у відповідь на запитання пропагандистських ЗМІ Кустуриця.

Нагадаємо, відома акторка з Маріуполя оскандалилася роллю в пропагандистському серіалі.

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