Емир Кустуриця хоче отримати паспорт РФ - подробиці

Відомий режисер хоче отримати російське громадянство
Сербський режисер та музикант Емір Кустуриця оскандалився черговою заявою. Затятий путініст заявив, що хоче отримати російський паспорт.
Про наміри режисера розповіли російські ЗМІ.
Емір Кустуриця хоче бути громадянином РФ
Режисер давно відомий своїми скандальними політичними поглядами. 2014 року Кустуриця підтримав анексію Криму та вторгнення військ РФ на територію України.
Окрім того, у лютому 2022 року серб став головним режисером Центрального академічного театру Російської армії.
Опальний режисер заявив, що вважає Сербію та Росію братніми народами, а себе вже називає росіянином. За його словами, тепер він хоче отримати громадянство країни-агресорки, аби знімати там кіно.
"Отримувати російське громадянство — так, буду", — сказав у відповідь на запитання пропагандистських ЗМІ Кустуриця.
Нагадаємо, відома акторка з Маріуполя оскандалилася роллю в пропагандистському серіалі.
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