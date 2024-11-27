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Відомий режисер хоче отримати російське громадянство

27 листопада 2024 17:50
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Емир Кустуриця хоче отримати паспорт РФ - подробиці
Емір Кустуриця. Фото: скриншот
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Сербський режисер та музикант Емір Кустуриця оскандалився черговою заявою. Затятий путініст заявив, що хоче отримати російський паспорт.

Про наміри режисера розповіли російські ЗМІ.

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Режисер давно відомий своїми скандальними політичними поглядами. 2014 року Кустуриця підтримав анексію Криму та вторгнення військ РФ на територію України.

Окрім того, у лютому 2022 року серб став головним режисером Центрального академічного театру Російської армії. 

Режисер Емир Кустуриця
Режисер Емір Кустуриця. Фото: facebook.com/KustaEmir

Опальний режисер заявив, що вважає Сербію та Росію братніми народами, а себе вже називає росіянином. За його словами, тепер він  хоче отримати громадянство країни-агресорки, аби знімати там кіно.

"Отримувати російське громадянство — так, буду", — сказав у відповідь на запитання пропагандистських ЗМІ Кустуриця.

Нагадаємо, відома акторка з Маріуполя оскандалилася роллю в пропагандистському серіалі.

Також стало відомо, який вигляд Оксана Марченко, яка втекла з України до РФ.

кіно російські паспорти закордонні зірки російське громадянство режисер

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